جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقدم برنامج «طموح» التلفزيوني

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، منذ منتصف فبراير الجاري، تقديم برنامج «طموح» على تلفزيون أبوظبي، ويسلط، من خلال 13 حلقة، الضوء على برامج الجامعة العلمية والأكاديمية، ويستعرض مسيرتها في التنمية والتطوير، من خلال تخصصاتها المختلفة.

ويستضيف مقدم البرنامج، الأساتذة والطلاب للحديث عن رسالة الجامعة ودورها في المجتمع، باعتبارها منارة للعلم والمعرفة والثقافة، إلى جانب سعيها لأن تكون مركزاً أكاديمياً مرموقاً على مستوى العالم، في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة، عبر تقديم برامج أكاديمية متميزة في اللغة العربية وآدابها، والدراسات الإسلامية بفروعها، إضافة إلى تقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية وإنسانية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة واحترام حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

دور تنويري

وقال الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن البرنامج التلفزيوني يأتي ضمن دور الجامعة التنويري في المجتمع، وتعزيزاً لمبادراتها في ترسيخ القيم النبيلة، والأخلاق الفاضلة التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في نشر التسامح والتعايش السلمي، وخدمة المجتمعات البشرية، ومد جسور الحوار الحضاري معها.

وأشار إلى أن البرنامج سيتناول من خلال حلقاته، مبادئ الجامعة الأساسية، المتمثلة في المحافظة على إرث زايد، من خلال التركيز على ترسيخ معاني الأخوة الإنسانية والتواصل الحضاري، وتحقيق التميز والإبداع، وتقديم الإسلام والثقافة العربية بصورتها الحضارية القائمة على احترام حقوق الآخرين والاعتدال والوسطية.

وأضاف: «تتم خلال حلقات البرنامج، استضافة عدد من الأساتذة والمختصين والطلاب والباحثين، للحديث أيضاً عن علاقة الطالب بالجامعة، واهتماماته وشغفه لدراسة العلوم الإنسانية، والتعرف إلى الجوانب التي تتعلق بمستقبله الأكاديمي، وسيتم تصوير جميع الحلقات في مقر الجامعة ومرافقها، المتمثلة في مكتبة بيت الحكمة، والقاعات الذكية، والمساحات الخضراء الخارجية».