مهرجان الشيخ زايد.. عروض ثقافية وترفيهية مذهلة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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يشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات مميزة مخصصة لزواره من كل أفراد المجتمع خلال الأسبوع الجاري، تتضمن العديد من الأنشطة المُمتعة والمُشوقة.

ومن أبرز الفعاليات خلال هذا الأسبوع في المهرجان عروض الفرقة الموسيقية للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، وعروض إكستريم ويك أندز، وعروض الألعاب النارية الكبرى، ومسيرة الحضارات العالمية، إضافة إلى قائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية.

ويستضيف المهرجان يوم 17 فبراير الجاري أعضاء من الفرقة الموسيقية للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، حيث تتكون الفرقة من موسيقيين من الطراز العالمي تم تدريبهم في أفضل المدارس والمعاهد الموسيقية الأمريكية والعالمية، الذين تطوعوا لاستخدام مواهبهم للخدمة في سلاح الجو الأمريكي كموسيقيين.

وتستمر عروض «إكستريم ويك أندز» للأسبوع الثالث، والتي تنتهي فعالياتها في 25 فبراير الجاري، واستطاعت منذ اليوم الأول أن تجتذب حضوراً جماهيرياً مكثفاً من عشاق الاستعراضات الأكثر حماساً وتشويقاً ومرحاً، والتي يؤديها نخبة من السائقين والدراجين العالميين المحترفين.

وتتكون عروض «إكستريم ويك أندز» التي تقام في منطقة السباقات خلف سوق الوثبة في المهرجان، من أجمل عروض «الفري ستايل موتوكروس»، وعروض «سيارات الدريفت» الرائعة، حيث تقام الفعاليات في أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع مع استعراضات يقوم خلالها رياضيو «سيارات الدريفت» ودراجات الموتوكروس بعروض مذهلة يتحدون خلالها جاذبية الأرض.

كما تستمر خلال الأسبوع نفسه المسابقات اليومية للأكلات الشعبية الإماراتية التي أصبحت تحظى بشهرة كبيرة وسط عشاق وهواة الطبخ من المجتمع المحلي، وتتضمن 8 مسابقات، حيث تستغرق كل مسابقة 12 يوماً لكل أكلة، ويكون التحكيم النهائي في اليوم الثاني عشر.

ويحرص المهرجان منذ انطلاقته على نقل الموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات، وإظهار ثراء تقاليد الدولة، وإبراز مدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقاييس، قادر على استقطاب مواطني الدولة والمقيمين والسياح.

ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض «نافورة الإمارات والليزر»، حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوار.