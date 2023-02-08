«دبي للثقافة» و «فن جميل» تطلقان «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ»

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بالتعاون مع "مؤسسة فن جميل"، الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، عن إطلاق برنامج "تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ"، ضمن استراتيجية "الفن في الأماكن العامة" التي بدأت الهيئة تفعيلها أخيراً بهدف تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي.

وستتولى لجنة تحكيم تضم عدداً من خبراء الفنون والمعماريين والقيمين المحليين والدوليين عملية استلام طلبات المشاركة في برنامج "تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ"، وفرزها واختيار الفائز من بينها، وسيكون 31 مارس المقبل الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في الدعوة المفتوحة التي تمنح الفنانين والمصممين والمجموعات من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها فرصة تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لعمل فني عام تفاعلي كبير الحجم، سيتم إنشاؤه في "حديقة جداف ووترفرونت للفنون"، فيما سيكشف عنه في خريف 2023.

أبحاث عميقة

ويعد برنامج "تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ" جزءًا من سلسلة أعمال فنية جديدة، بتكليف من "دبي للثقافة" بالتعاون مع "فن جميل"، وتندرج تحت إطار استراتيجية "الفن في الأماكن العامة" في دبي، حيث يركز برنامج التكليفات على"منطقة جداف ووترفرونت" ومناطق "خور دبي"، والمستندة إلى أبحاث عميقة خاصة بالموقع والمجتمع. وتشمل المشاريع الأخرى "تجارب الخور"، وهي سلسلة من الجولات الصوتية تستجيب لفكرة "شريان" دبي التاريخي، ابتكرها وسجلها فنانون وكتاب وشعراء تصحبها عروض وبرنامج رقمي موسع، فضلاً عن "مآو الخور"، وهو سلسلة من الهياكل المستدامة والتفاعلية أنشأها فنانون ومعماريون، وتقدم لزوار منطقة الخور ومستكشفيها لحظات للتوقف والتأمل.

ويتماشى برنامج "تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ" مع استراتيجية "فن جميل" طويلة الأمد لإشراك المجتمعات من خلال الفن العام والأداء، ودعم الفنانين والمعماريين والمصممين والكُتّاب لتعزيز ممارساتهم، وتطوير أفكار جديدة ديناميكية تدفع لتصميم وإنشاء أعمال مميزة للجماهير. وتناغماً مع خصوصية الموقع المحيط بمركز جميل للفنون، سيكون لبرنامج "تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ" حضور بارز وواضح بالنسبة للزوار لدى دخولهم متحف "الفن المعاصر" في دبي، والتفاعل مع مجتمع "جداف ووترفرونت" الأوسع.

برامج تفاعلية

وفي هذا الصدد، قالت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل: "تُعرف مؤسسة فن جميل باهتمامها الخاص بالفن العام وبرسالتها التي تركز على تكليف الأعمال الفنية في هذا المجال وعرضها. فمنذ إطلاق مركز جميل للفنون في 2018، تحولت "حديقة جداف ووترفرونت للفنون" حيث مركزنا المطل على خور دبي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع دبي القابضة، إلى موقع فني ديناميكي يضم برامج تفاعلية تجذب أعداداً كبيرة من الجماهير".

وأضافت: "صممت الحديقة، وهي أول مساحة عامة لها طابع فني في الإمارات، على يد المعماريين المحليين "واي واي"، وتعرض أعمالاً هامة ودائمة لفنانين معروفين عالميًا، فضلاً عن برنامج مستمر ومتجدد للتكليفات الفنية المؤقتة والمهرجانات المجتمعية والعروض العامة"، وعبرت كارفر عن سعادتها بأن يكون "فن جميل" من بين مجموعة المؤسسات التي تعمل على نقل تجارب الفنانين والممارسين المبدعين إلى قلب دبي، وتوجهت بالشكر إلى "دبي للثقافة" على تفعيلها استراتيجية "الفن في الأماكن العامة" التي تمتاز بحيويتها.

مواعيد

وتقود "دبي للثقافة" تفعيل استراتيجية "الفن في الأماكن العامة" التي تتيح للفنانين فرصة تصميم وتنفيذ الأعمال الفنية في الأماكن العامة في دبي . وتعمل الهيئة بالشراكة مع "فن جميل"، و"آرت دبي"، و"تشكيل"، و"السركال"، و"مركز عكاس للفنون البصرية"، على تكليف وتنظيم سلسلة من الأعمال التركيبية الفنية الخاصة بالمواقع في جميع أنحاء الإمارة.

يذكر أن برنامج "تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ" يتضمن ثلاث مراحل، هي:

- دعوة مفتوحة: يقدم المبدعون في الإمارات مقترحاتهم من خلال دعوة مفتوحة تغلق أبوابها في 31 مارس 2023، ليتم النظر في الأعمال المقدمة من قبل لجنة تحكيم دولية بارزة.

- المرحلة 1: تقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل ثلاثة مقترحات ودعوة المتقدمين المختارين (ودعمهم) لتطوير أفكارهم وتفصيلها.

- المرحلة 2: يقوم المتقدمون الثلاثة بإعادة تقديم المقترحات التفصيلية المحسّنة إلى لجنة التحكيم، وعلى أساسها تقوم باختيار مقترح واحد لتنفيذه.

- المرحلة 3: تنفيذ العمل ووضعه في "حديقة جداف ووترفرونت للفنون" ليكون متاحًا للجمهور في خريف 2023.

الموعد النهائي لتقديم العروض من خلال الدعوة المفتوحة هو 31 مارس 2023 (11 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). يجب تقديم جميع المواد عبر المنصة هنا. لمزيد من المعلومات حول آلية التقديم والمتطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Jameelartscentre.org