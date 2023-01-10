«مجمع اللغة العربية» يؤكد ضرورة الاستفادة من ثراء اللغة العربية في وسائل الإعلام

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أهمية السلامة اللغوية واستخدام اللغة العربية الفصحى السليمة وتجنب اللحن في كل وسائل الإعلام.

وضرورة الاستفادة من ثراء اللغة العربية وأصالتها وقدرتها على التعبير عن أدق المعاني والمدلولات، مشيراً إلى الحد الأدنى الذي يمكن لوسائل الإعلام استخدامه وهو المستوى الفصيح المتوسط الذي لا يغرق في الأساليب الأدبية والبلاغية المعقدة، وفي الوقت ذاته يتجنب المفردات والتراكيب العامية الركيكة المشوبة بالأخطاء الصرفية والنحوية والبلاغية والإملائية.

جاء ذلك خلال مشاركة «مجمع اللغة العربية بالشارقة» في ندوة بعنوان «لغة الإعلام.. سلامة المبنى ووجاهة المعنى»، نظمتها «السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية» بالشراكة مع «مجلس اللسان العربي بموريتانيا» في العاصمة الموريتانية نواكشوط احتفاءً بإعلانها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.

حيث شهدت مشاركة كل من الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، المدير التنفيذي للمعجم التاريخي للغة العربية، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية بالقاهرة، عن بُعد، وأدارها الحسن مولاي علي، رئيس لجنة الإعلام في مجلس اللسان العربي.

وأعرب الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، عن سعادته بالجهود التي تبذلها موريتانيا في خدمة وحماية اللغة العربية، وأشاد بالشراكة بين «مجلس اللسان العربي»، و«السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية»، وهنأ موريتانيا باختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.

مؤكداً أنها تستحق هذا اللقب بجدارة لأثرها الواضح في نصرة اللسان العربي والمحافظة على ثوابت اللغة منذ النهضة الثقافية الشاملة التي شهدتها مدينة شنقيط الحديثة في القرن العاشر الهجري، حيث تحدث جميع الشناقطة اللهجة الحسانية العربية التي جاءت بها قبيلة بني حسان، فكانت ولا تزال حاضنة للغة العربية والثقافة العربية الإسلامية.