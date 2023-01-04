موسوعة محمد بن راشد.. طموح قائد وشموخ إنسان

المصدر: دبي ـــ البيان

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بمناسبة يوم جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهدت جمعية الصحافيين الإماراتية أول من أمس حفل إطلاق موسوعة الشيخ محمد بن راشد «طموح قائد وشموخ إنسان» للصحافية إيمان عبدالله، التي أعدت المشروع الثقافي الكبير الجديد، لإضافتها للمكتبة الإماراتية، وتكون مرجعاً لأبناء الإمارات اليوم وفي المستقبل.

وتضم الموسوعة قصة نجاح قامت على الفكر والإبداع والجد والاجتهاد والإخلاص للوطن، وترصد مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإنجازاته النوعية، وتتضمن 12 باباً و32 فصلاً، وزعت على نحو 4000 صفحة، في 4 مجلدات، وملخص للموسوعة في كتاب صغير، وملخص للملخص في كتيب.

وذكرت الصحافية إيمان عبدالله، أنها تهدي هذا المشروع الثقافي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معبرة عن شكرها وامتنانها لكل من أسهم في إطلاق هذا المشروع الثقافي الكبير.

وتابعت: أضع بين أيديكم موسوعة القائد الفذ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فهي جهد سبع سنوات من العمل المتواصل لإنجاز المهمة وتحقيق الهدف والطموح.

وأوضحت أن الموسوعة تضيء على حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي صنعت مستقبلاً أفضل للإمارات

واستطاع سموه، أن يحول المستحيل إلى ممكن، ونقل دبي والإمارات إلى محطة جديدة لتصل إلى العالمية، وجعلها قبلة للاستثمار، ورجال الأعمال والسياحة، وأبهر العالم بمبادراته التي لا تنتهي في صناعة الأمل والابتكار والإبداع.

وأشارت إلى أن هذه التجربة فتحت لها باباً لرصد تلك الإنجازات وتدوينها، وتأمّل تلك المحطات، وتعلم الدروس منها.