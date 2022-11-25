الشارقة تصدر دليلها الإرشادي لتخطيط الأماكن العامة الصديقة للطفل

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، «دليل الشارقة الإرشادي لتخطيط الأماكن العامة الصديقة للطفل»، المعد من قبل مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، والذي يعد حلقة في سلسلة المبادرات التي تعزز المكانة الإقليمية والدولية لإمارة الشارقة كأول مدينة صديقة للطفل في المنطقة.

يهدف الدليل إلى وضع إطار مرن قادر على مواكبة المستجدات لتعزيز الحياة الاجتماعية لدى الأطفال واليافعين، بحيث يلبي المتطلبات الحالية لهم، ويشجع على الابتكار والإبداع في التخطيط للمستقبل، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشراكة والتنسيق في عمليات تخطيط وتصميم الأماكن العامة الصديقة للطفل، وتطوير موارد تدعم رؤية إمارة الشارقة في تخطيط وتسليم واستكمال المتطلبات وفق السياسة العامة لتصبح مدينة صديقة للعائلة.

ويستهدف الدليل مختلف المساهمين والعاملين في تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الأماكن العامة، ويعتبر مرجعاً متفرداً على الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث يحتوي على عشرة مبادئ إرشادية للأماكن العامة الصديقة للطفل، مستندةً إلى أفضل الممارسات والمقاييس المحلية والدولية، ويسعى إلى دعم الشراكات في تصميم وتنفيذ الأماكن العامة التي تلبي احتياجات الأطفال والعائلات، لجعل إمارة الشارقة مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

وتم تصميم الدليل من أجل دعم المتخصصين في قطاع تخطيط وتطوير الأماكن العامة المفتوحة ضمن مستويات ثلاثة، إذ يشمل نطاق الموقع الذي يقام فيه المشروع، أو على نطاق الحي، ثم على نطاق المدينة ككل، بحيث تلبي المساحات المنفذة متطلبات الفئات المختلفة للاستمتاع بها، إضافة إلى خلق بيئة ترحب بالأطفال وتشجع على التفاعل بين الأجيال.