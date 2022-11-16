نجوم عالميون حاصلون على أشهر الجوائز يلتقون في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت النسخة الثانية لفعالية «ميلت ميدل إيست غولف كلاسيك»، في أبوظبي، التي تنظم بالشراكة مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، حضور فنانين عالميين في حفلها المنتظر، مثل المغني ورجل الأعمال الحائز على العديد من جوائز الغرامي إيكون، والممثل والكوميدي مارتن لورانس، والكوميدي كريس تاكر، والفنان سيدريك ذا انترتينر، وغيرهم الكثير.

وتقام النسخة الثانية للعبة «ميلت جولف كلاسيك من ستيف هارفي» بالتعاون مع «او دبليو اس كابيتال للإدارة الفعاليات» (OWS Capital Investments) وسيتم تنظيمها من قبل «ميلت أم إي» (Melt ME) في جزيرة ياس في أبوظبي في 18 نوفمبر 2022، من الساعة 8 صباحاً حتى 11 مساءً. وسيشمل الحدث الذي يتم تنسيقه مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جولة يليها حفل عشاء في متحف اللوفر أبوظبي.

وسيحضر المشاهير ضمن «ميلت جولف كلاسيك من ستيف هارفي» أيضاً سباق جائزة أبوظبي الكبرى في 19 و20 نوفمبر. وستبدأ «ميلت جولف كلاسيك من ستيف هارفي» بجولة من 18 حفرة في نادي ياس إيكرز أبوظبي. وستشمل اللعبة 72 لاعباً يتألفون من المشاهير، بما في ذلك المغني الحائز على جوائز متعددة ورجل الأعمال إيكون، والكوميدي والممثل مارتن لورنس، جنباً إلى جنب مع مسؤولين وعدد من رجال الأعمال. وسيتبع لعبة الغولف حفل عشاء حصري في متحف اللوفر أبوظبي يحضره النجوم ويستضيفه «ستيف هارفي جولف كلاسيك».

وقال ستيف هارفي: «أصبحت أبوظبي مركزاً يلتقي فيه الأفراد المتشابهون في التفكير كما أنه المكان الذي سيستمر فيه المزيد من الأحداث متعددة الأوجه. إن السوق المبتكر المنفتح في الإمارات العربية المتحدة يتكيف ويخلق فرصاً للأعمال التجارية على نطاق عالمي».

وقال عويس زهران، المدير العام لشركة «او دبليو اس كابيتال للادارة الفعاليات»: «يتجسد هدفي بجمع عالمين متفاعلين من الرياضة والمشاهير بهدف بناء منصة للعمل الخيري في المنطقة، فأنا متحمس جداً لرؤية كيف سيستقبل الجمهور نسخة هذا العام من «ميلت جولف كلاسيك من ستيف هارفي»».