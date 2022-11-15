فن أبوظبي يعلن الفنانين المكلفين بتطوير أعمال إبداعية جديدة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلن فن أبوظبي، أمس، عن قائمة الفنانين المكلفين بتطوير أعمال إبداعية جديدة تستضيفها مجموعة محددة من المواقع الثقافية والتراثية في منطقة العين، ومنارة السعديات، في إطار برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية»، وستضم أعمالاً جديدة من الفنان عبدالله السعدي والفنانة مارينيلا ساناتور والفنانة شيلبا غوبتا والفنان كونراد شوكروس.

سيتم عرض هذه الأعمال التركيبية الجديدة بدءاً من 16 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق معرض فن أبوظبي، وسيستمر عرضها حتى يوم 22 يناير 2023، وهي ستحمل طابعاً خاصاً ينصهر مع حيثيات مكان العرض وتفاصيل قصّته، لتضع الجمهور أمام حوار شمولي يتناول منطقة العرض بأكملها وليس العمل فقط، في محاولة لردم الفجوة بين المعالم التاريخية والعصر الحديث، والتراث والحياة العصرية.

وفي هذه المناسبة، قالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «يعود برنامج «الأعمال التكليفية في المواقع الثقافية» هذا العام مع مجموعة جديدة من الأعمال التكليفية المعروضة ضمن سلسلة من الوجهات الثقافية، ليكون الزوّار على موعد مع تجربة إبداعية غنية تأخذهم على متن رحلة في أعماق الهوية التراثية لإمارة أبوظبي، بموازاة استضافة معرض فن أبوظبي، حيث سيقدم الفنانون عبدالله السعدي وكونراد شوكروس وشيلبا غوبتا ومارينيلا ساناتور إبداعات جديدة مستوحاة من مدينة العين، ونحن سعداء كذلك بعرض أعمال الفنانة مارينيلا سيناتور عند مدخل المعرض. ويوجّه هؤلاء الفنانون، عبر مسارات مختلفة، الجمهور للتأمل في مفاهيم شتى، مثل المجتمع والمشاركة المجتمعية واللغة والذاكرة والإنسان وأخيراً الضوء».