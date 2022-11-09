"مكتبة محمد بن راشد" في دبي تستقبل الطلاب المتأهلين لنهائيات تحدي القراءة العربي

المصدر: وام

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زار الطلاب المتأهلون إلى نهائيات تحدي القراءة العربي، اليوم، "مكتبة محمد بن راشد"، الصرح الثقافي والمعرفي المتكامل، وذلك في إطار برنامج ترفيهي تثقيفي شامل أعده القائمون على تحدي القراءة العربي للمتأهلين النهائيين في دورته السادسة والذين تستضيفهم دبي عشية تنظيم الحفل الختامي الذي يقام يوم 10 نوفمبر في أوبرا دبي لإعلان بطل التحدي والفائزين بلقب المدرسة المتميزة والمشرف المتميز وبطل الجاليات لهذا العام.

مكتبة محمد بن راشد

وفي أجواء من المتعة والتفاعل الثقافي، جال المتأهلون بشغف بين رفوف الكتب في مكتبة محمد بن راشد وعناوينها الجديدة والمتنوعة والشيقة، واستمتع الطلاب على مدى ثلاث ساعات بجولة هادفة ملهمة داخل أروقة وأقسام المكتبة زاروا خلالها المكتبات التسعة ومركز المعلومات. كما اطّلع الطلاب على آلية الاستفادة من ملايين الأبحاث العلمية التي توفرها المكتبة الذكية للطلاب والباحثين والأكاديميين من خلال قاعدة بيانات للأبحاث هي الأضخم على مستوى الدولة.

واستقبلت أسرة عمل المكتبة الطلاب المتأهلين إلى نهائيات تحدي القراءة العربي الذين اطلعوا على كتب ورقية وعناوين رقمية نوعية في مختلف الاختصاصات والآداب والعلوم. كما زاروا أقساماً ثقافية متميزة تتداخل فيها الحركة التعليمية والثقافية. ومنها معرض ذخائر المكتبة الذي يضم مجموعة فريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والمعرض الفوتوغرافي الذي يروي نهضة دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضي.

حلول ذكية

واطلع نجوم تحدي القراءة العربي على محتويات الطوابق السبعة التي تضمها مكتبة محمد بن راشد، وشاهدوا تطبيقات التحول الرقمي والأتمتة والبنية التحتية التكنولوجية في عملياتها. كما هي الحال في مخزنها الذكي، الذي يتفاعل مع طلبات القرّاء ورواد المكتبة، ويحمل الكتب من المخزن الذكي إلى قاعات المطالعة بأذرع ربوتية رشيقة، تمت برمجتها بذكاء وفق أوامر محددة، تمكّنها من إيجاد الكتب المطلوبة بسرعات قياسية، وفقاً لأرقامها التسلسلية.



إثراء الثقافة عربياً وعالمياً رؤية مشتركة

ورحب الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد بالطلاب الأبطال، مؤكداً أن "رسالة ورؤية مكتبة محمد بن راشد عربية المنطلق عالمية النطاق، وتأثيراتها الثقافية تشمل مختلف الفئات والمراحل العمرية، وخاصة الطلاب. وهو هدف يجمعها مع تحدي القراءة العربي، وتابع: "ضمن محور نشر التعليم والمعرفة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أصبح تحدي القراءة العربي مصدر إلهام للشباب والأجيال المقبلة، وتمكّن من أن يشكل على مدى دوراته الستة حتى الآن نهضة معرفية احتفت باللغة العربية واستعادت ألقها، وعززت مكانة الكتاب لدى النشء، ورسخت اليقين بضرورة القراءة لبناء المستقبل لدى ملايين الطلبة وصنعت حراكاً ثقافياً أشرك الجميع فيه".

وتمنى التوفيق لجميع المشاركين في تحدي القراءة العربي، منوّهاً إلى البعد الحضاري لهذه المبادرة التي تجعل المكتبات مراكز لتناقل الأفكار وتجارب الشعوب وعلوم الأمم ومساحات مشتركة لإنتاج المعرفة وتعزيز الوعي الجمعي بأهميتها كمكوّن لمجتمعات المستقبل.

أكثر من مليون ومئة ألف كتاباً ورقياً ورقمياً في مكتبة محمد بن راشد

وتعد مكتبة محمد بن راشد أهم وأكبر معلم ثقافي جديد في دبي، وتقدم الكثير لاستكشافه والتعرف عليه. تضم المكتبة أكثر من مليون ومئة ألف كتاب ورقي ورقمي باللغات العربية والأجنبية وتبلغ المساحة الإجمالية للمكتبة أكثر من 54 ألف مربع متر مربع وتصل القدرة الاستيعابية لها في وقت واحد ألف شخص. وتوظف المكتبة أحدث التقنيات في مجال المكتبات وتطور باستمرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تطبيق نظام تخزين آلي وإحضار الكتب بالروبوتات ونظام استرجاع إلكتروني للكتب، بالإضافة إلى احتوائها على مختبر لرقمنة الكتب، وروبوتات محادثة ذكية تستجيب لأسئلة الزوار.

