«كريستو وجان-كلود» تستقبل ترشيحات الأعمال لعام 2023

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فتح باب المشاركة في جائزة «كريستو وجان-كلود» لعام 2023، حتى 31 يناير من عام 2023.

تعد الجائزة، التي انطلقت في عام 2013، بالتعاون مع رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، منصة مهمة، تمثل نقطة انطلاق للفنانين الشباب في جميع أنحاء الدولة، حيث تسعى لرعاية المواهب الفنية في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار، وتقديم أعمال فنية جديدة ومبدعة للجمهور، ودعم مسيرة الفنان الفائز في الحياة العملية، من مرحلة المفهوم إلى العرض. وتستقبل الجائزة جميع فناني الإمارات، من المواطنين والمقيمين، من مختلف الفئات، سواء من الطلاب الجامعيين أو حديثي التخرج.

ترحب لجنة التحكيم بطلبات التقديم في كل الوسائط الفنية، مثل التصوير والنحت والتركيبات وفن الأرض والفيديو وغيرها، وتشجع الفنانين على التفكير في طبيعة الأعمال، وسبل عرضها على الجمهور بشكل أساسي.

فرص

سيحظى العمل الفائز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لاستكمال العمل، وسيعرض على الجمهور في أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2023، تنفيذاً لرؤية كريستو وجان-كلود، اللذين حرصا على توسعة فرص تفاعل الجمهور مع الفن.

فاز بالجائزة عام 2022، فريق فنّي من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي، ضمّ روضة المزروعي من الإمارات العربية المتحدة، وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجينيفر تساي من تايوان. تألف عملهم الفني من أربع منحوتات، صممت لتشجيع الجمهور على التفاعل مع العمل، ما يشكّل مشهداً ملهماً ودائم التغيّر.