الحلم الصغير.. هيلاريا بالدوين تستقبل مولودها السابع

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت مدربة اليوجا هايلاريا بالدوين طفلها السابع من زوجها الممثل الأمريكي أليك بالدوين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن هيلاريا / 38 عاما/ نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام أمس السبت أنها وزوجها أليك/ 64 عاما/ استقبلا طفلهما السابع الخميس الماضي، وهى طفلة أطلقا عليها اسم إيلاريا كاتالينا إرينا.

وكتبت هيلاريا" لقد وصلت. نحن سعداء بأن نقدم لكم حلمنا الصغير الذي أصبح حقيقة، إيلاريا كاتالينا إرينا".

وأضافت" أنا والطفلة بصحة جيدة وسعداء".

ويشار إلى أن هيلاريا وأليك، اللذين تزوجا منذ عقد، لديها ستة أبناء وهم كارمين / 9 أعوام/ و رافائل /7 أعوام/ و ليوناردو / 6 أعوام/ وروميو / 4 أعوام/ و اديو / عامين/ ومارليو يبلغ من العمر عام.

