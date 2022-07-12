فنان بولندي يبدع خريطة الإمارات من الكهرمان الطبيعي

المصدر: غدانسك – علي الزكري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدع الفنان البولندي الشهير توماش أولدزيجيوسكي، الفائز بجائزة سيد تقطيع الكهرمان العالمية 2022، لوحة فنية لخارطة دولة الإمارات العربية المتحدة ، مستخدما 11 كيلو غراماً من الكهرمان البلطيقي الطبيعي 100 بالمئة.

وفي حديث خاص لـ " البيان" من مدينة غدانسك البولندية قال الفنان البولندي إنه استخدم 12 كغم من كهرمان البلطيق في انتاج الخريطة، موضحا أن إنجاز الخريطة استغرق 25 يوماً من العمل المتواصل والذي كان يدوم في بعض الأوقات لـ 12 ساعة متواصلة.

تقدر قيمة الخريطة التحفة بنحو 20 ألف دولار، لكنها ليست للبيع وإنما كان أولدزيجيوسكي يفكر بزيارة الإمارات وتقديمها كهدية لحكومة الدولة، لكن انتشار كوفيد 19 حال دون ذلك، ويأمل زيارة الإمارات في أقرب وقت ممكن لتقديم هذه الخريطة إليها.

ويخطط توماش أولدزيجيوسكي لصناعة مجسم لبرج خليفة في دبي من كهرمان البلطيق الطبيعي، وباعتبار أن برج خليفة هو أطول برج في العالم فسيكون المجسم بارتفاع 300 – 440 سم وسيتقدم به لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في دبي، موضحاً أن لديّه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس: الأول لسفينة تيتانيك بارتفاع 153.7 سم والثاني لـ منارة هل في بولندا بارتفاع 211 سم.

كما يخطط أولدزيجيوسكي لصنع مجسم لبرج العرب لكن بارتفاع أقل ربما يصل إلى 160 سم .

وعن الصعوبات التي واجهته وتواجه في انتاج أعماله، يؤكد توماش أولدزيجيوسكي أن أبرز الصعوبات تتمثل أولاً في شراء الكهرمان الطبيعي، بالإضافة إلى صعوبات مرتبطة بالنقل ووقت العمل.

ويؤكد أولدزيجيوسكي أنه استلهم فكرة مجسم أكبر برج في العالم من علاقته الشخصية مع صديقه نوري المقيم في الإمارات.

وعما تعنيه له دولة الإمارات ودبي تحديداً يقول توماش أولدزيجيوسكي ، إنها بلد المال والأعمال والتكنولوجيا، يعزز ذلك الأفلام البديعة من دبي وأبوظبي، إن زيارة الإمارات ودبي تحديداً حلم كبير، حلم أن أقف أمام أطول برج في العالم، ولابد أن يتحقق مهما طال الأمر، فهذا البلد ينتظرني، أنا متأكد 100 بالمئة أنني سأصل دبي والإمارات.

ويرتبط الفنان توماش أولدزيجيوسكي بالكهرمان ارتباطاً وثيقاً، ويقول مازحاً إنه يتعامل مع الكهرمان منذ ولادته، فهو جامع للكهرمان لكنه يشتريه أيضا من الصيادين المحليين.

إنه يتعامل مع الكهرمان منذ 1988 ويقوم بمعاجلة المادة الخام للكهرمان واستخراج كل شيء منها، وقد أبدع أولدزيجيوسكي مجسمات من الكهرمان للعديد من المعالم الفريدة حول العالم بما في ذلك مجسم للحرم المكي وآخر لجامع الشيخ زايد.

لدى أولدزيجيوسكي رقمان قياسيان في موسوعة غينيس: الأول لسفينة تيتانيك بارتفاع 153.7 سم والثاني لـ منارة هل في بولندا بارتفاع 211 سم، بالإضافة إلى ذلك فقد حاز شهادة سيد تقطيع الكهرمان، والتي فاز بها 10 أبطال في جميع أنحاء العالم.