فائز بنوبل السلام يبيع ميدالية الجائزة بـ 103.5 مليون دولار دعماً لأطفال أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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باع الصحافي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلّة، في مزاد علني جرى أمس الاثنين في نيويورك لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ 103.5 مليون دولار.

وأعلنت دار "هيريتدج أوكشن"، التي نظّمت المزاد أنّ الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أنّ عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

ونال موراتوف الجائزة في 2021 بالاشتراك مع الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، وقد كرّمتهما لجنة نوبل يومها على "جهودهما في حماية حرية التعبير".