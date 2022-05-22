«البوكر العربية».. ليبية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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فازت رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» للكاتب الليبي محمد النعاس ، بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022 في دورتها الـ15، كما أعلن رئيس لجنة تحكيم الجائزة هذا العام الدكتور شكري المبخوت، على أن يحصل الفائز على جائزة قيمتها 50 ألف دولار، إضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية.

بينما حصل الكتاب الذين ترشحت رواياتهم للقائمة القصيرة هذا العام، وهم: رواية "ماكيت القاهرة" للمصري طارق إمام، و"دلشاد – سيرة الجوع والشبع "للعمانية بشرى خلفان، و "يوميات روز" للإماراتية ريم الكمالي، و"الخط الأبيض من الليل" للكويتي خالد النصرالله، و"أسير البرتغاليين" للمغربي محسن الوكيلي، على جائزة تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار.

تدور أحداث رواية "خُبز على طاولة الخال ميلاد" في مجتمع القرية المنغلق، يبحث ميلاد عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلاً بعد محاولات عدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف إلى حبيبته وزوجته المستقبلية زينب، يعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خصّ المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت. يظل ميلاد مُغَيَّباً عن حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه ما يحدث حوله. تعيد هذه الرواية مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم "الجندر" وتنتصر للفرد في وجه الأفكار الجماعية القاتلة.

ومحمد النعّاس قاص وكاتب صحفي ليبي من مواليد 1991، حصل على بكالورويس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، عام 2014، صدر له "دم أزرق" (مجموعة قصصية) 2020. "خبز على طاولة الخال ميلاد" (2021) هي روايته الأولى.