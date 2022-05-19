نكهات معرفية وحضارية بطعم عالمي في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يحضر المطبخ العالمي بكل ثرائه وتعدديته أمام زوّار الدورة 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، من خلال «ركن الطهي»، الذي يقدم نكهات عالمية من ثقافات عديدة، تجذب الأمهات والصغار، وتعرف بالوصفات الصحية والوجبات المخصصة للطلاب، وباقة من موائد الشعوب يقدمها خبراء متمرسون في عالم الطبخ ومؤلفون متخصصون في هذا المجال، يعلمون وصفات سهلة للأمهات ومحببة للأطفال.

فنون الطهي

ويصطحب هذا الركن زوّار المهرجان يومياً في ورشات تُعلم عشاق الطبخ فنون الطهي، من خلال مجموعة من الطهاة المشهورين، حيث قدمت «وصفات ماليزية» الشيف الماليزية أنيس نبيلة، كما استضاف المهرجان وصفات طعام مصرية وأردنية وسورية، قدمها طهاة مهرة في الأطباق الشرقية ونكهاتها المميزة.

إلى جانب ثقافات الشعوب وتقاليدها، يحضر الطعام الصحي في العديد من هذه الورش، حيث تشارك مؤلفة كتب الطبخ سيارا أتويل، وكذلك مقدمة برنامج الطبخ الصحي سالي بي، خبراتهما في مجال الأكل ووصفات الطعام الصحية مع زوّار المهرجان، كما قدم داريو ستيفن خبرته في مساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم في مجال الطهي.

كتب ومواضيع

ولا يختصر حضور الطعام كسفير ثقافي على هذه الأنشطة في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حيث تحفل أجنحة دور النشر المشاركة بعناوين كتب ومواضيع مستوحاة من المطبخ العالمي، وأخرى عن الوصفات الصحية للأطفال والغذاء والرياضة والأكل المدرسي وأساليب إنقاص الوزن بطرق صحية ومكافحة السمنة بالنسبة للمراهقين، وخطر الشراهة في الأكل وعدم ممارسة الرياضة وغير ذلك من عناوين.