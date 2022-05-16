رئيس معهد العالم العربي بباريس يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات

المصدر: البيان

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تقدم جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس ووزير الثقافة الأسبق في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران بأحر التهاني وأسماها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال لانغ إن ما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من مجهودات حثيثة لصالح بلاده وتقدمها الاقتصادي والثقافي لهو جدير بالذكر ولافت للنظر، بما يمتلكه سموه من صفات استثنائية كرجل دولة.

وأضاف: بوصفي وزير ثقافة سابق في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، ورئيسًا "لمعهد العالم العربي" في باريس، أحيي في سموه بصفة خاصة التزامه الشخصي واهتمامه بالفنون" وذلك من خلال مشاركة سموه الجادة، في إنشاء متحف اللوفر في أبوظبي والتي كان لها الفضل في خروج هذا المشروع إلى النور.

وتابع: أنا على وعي تام بما يقوم به من مجهودات عظيمة من أجل اللغة والثقافة العربيتين، ويسعدني، بوجه خاص، العمل يدًا بيد مع "مركز أبوظبي للغة العربية" منذ نوفمبر عام 2021، وبفضل كل هذه المجهودات العظيمة بات للإمارات دور مركزي في تقدم الثقافة والفنون إضافة إلى البحث العلمي، وهو ما يمثل نجاحًا منقطع النظير لرؤية المغفور له الشيخ زايد ، طيب الله ثراه، والمغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي أحزننا كثيرًا رحيله عن دنيانا.

وواصل لانغ أن الفضل يعود لسموه في الإشعاع الذي يغمرنا اليوم في مجال التعاون الفرنسي الإماراتي، والآن، أكثر من أي وقت مضى، سيشع هذا التعاون بصورة أكبر بفضل قيادة سموه الحكيمة لدولة الإمارات.