كورونا يصيب الممثلة الأمريكية إيمي شومر

المصدر: د ب ا

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اضطرت الممثلة الأمريكية ايمي شومر لإلغاء مشاركتها في عرض " اذ ايه جوك فيستفال" الذي تنتجه شبكة نتفليكس، وذلك قبل ساعات من ظهورها على المسرح بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت شومر 40 عاما نبأ إصابتها بالفيروس في منشور على موقع انستجرام أمس السبت.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية عن شومر القول " أنا حزينه لأعلاني إنني مضطرة لإلغاء عرضي في لوس انجليس الليلة. أنا أول امرأة تصاب بفيروس كورونا".

وأضافت" ثبتت إصابتي بفيروس كورونا منذ ساعة، لذلك لاأعلم ما يجب أن أقوله، على الأقل شعري يبدو جيدا".

وكانت شومر قد تحدثت منذ أيام مع المذيع سيث مايرز في برنامجه " لايت نايت وذ سيث مايرز" عن أنها أحد المشاهير القلائل الذين يعرفهم سيث ولم يصابوا بفيروس كورونا بعد.