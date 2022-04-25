عمره 13 عاماً.. من هو أينشتاين الصغير؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت جامعة مينيسوتا الأميركية على قبول فتى يبلغ من العمر 13 عاما في برنامج الدكتوراه بالفيزياء في الجامعة، بعدما حصل على البكالوريوس في علوم الفيزياء والرياضيات.

ويسعى والدا إليوت تانر الذي يصفه كثيرون بـ"أينشتاين الصغير" إلى تأمين 20 ألف دولار، بعدما قبل ابنهما في جامعة مينيسوتا، لاستكمال دراسته.

وقالت ميشيل والدة إليوت، فإن تعلق ابنها بالعلوم ظهر في سن الثالثة، حيث أخذ يتعلم القراءة بسهولة على نحو مفاجئ، كما أظهر حبا للأرقام، وفق سكاي نيوز عربية نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إليوت قوله: "لدي شغف بالفيزياء التي أعتبرها أكثر العلوم تفضيلا بالنسبة لي، حيث أقوم بتدريسها لطلاب جامعيين أيضا".