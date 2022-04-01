«كتاب وأدباء الإمارات» ينظم «سلة الكتب قبل سلة الغذاء»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، بالتعاون مع نادي الكتاب بالعين، ضمن احتفائه بشهر القراءة الوطني، وختاماً لموسمه الثقافي الأول، مساء الأربعاء الموافق 30 مارس، في مكتبة زايد المركزية، جلسة حوارية بعنوان «سلة الكتب قبل سلة الغذاء»، بحضور شيخة الجابري، رئيسة الهيئة الإدارية للفرع، وبمشاركة الكاتبة صالحة غابش، رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والكاتبة فاطمة المزروعي، وإدارة الكاتبة آمال الأحمد.

تعزيز حب القراءة

ناقشت الجلسة كيفية تعزيز ثقافة القراءة في العائلة، في ظل التسارع التكنولوجي وتغير أنماط الحياة في العصر الجديد، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه وصول الفرد للكتاب، ووصول الكتاب إلى الأيدي. كما استعرضت الجلسة بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات في دولة الإمارات، والجهود الفردية، التي تسعى إلى ترسيخ حب القراءة.

وتعزز وجود الكتاب لدى الجميع، وتحرض على بناء المكتبة الخاصة في المنزل، ومدى استجابة جمهور هذه المبادرات لأهدافها، التي وجدت قدراً كبيراً من التحقق وترك الأثر المرجو، كالجهود التي يبذلها المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومنها مبادرته بعنوان «مهرجان الشارقة للثقافة والناس»، والتي تنطوي في جوانبها على ركن القراءة والإلقاء.

أجواء

كما طرحت بعض الحلول التي بإمكانها أن تقرّب الكتاب وثقافة القراءة من كل عائلة في الإمارات، من ضمنها الاهتمام بغرس حب القراءة لدى الطفل منذ سن مبكرة، من خلال القراءة له قبل النوم، والاعتناء بتوفير القصص التفاعلية له، ومشاركة العائلة في عملية القراءة معه، وخلق أجواء تعزز لديه هذا الشغف بإمساك الكتاب، وضرورة وجود الفرد القدوة في المنزل، لما في ذلك من إعطاء الطفل الثقة في أهمية القراءة بالنسبة له ولمستقبله. اختتمت الجلسة بمداخلات من الجمهور استعرضت تجاربهم في عالم القراءة وتقنيات تعزيزها لدى أفراد العائلة.