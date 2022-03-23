نهيان بن زايد يتوج مساعد الحارثي بـبيرق «شاعر المليون» للموسم العاشر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشاعر الإماراتي مساعد بن طعساس الحارثي الحاصل على «بيرق الشعر» في النسخة العاشرة من برنامج «شاعر المليون»، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

حضر التتويج الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين إلى جانب جمهور غفير من عشاق الشعر النبطي.

دعم وتألق

وتنافس على اللقب ضمن فعاليات الحلقة الختامية، والتي بثت تفاصيلها مساء يوم أمس، عبر قناتي بينونة والإمارات كل من «مساعد الحارثي من الإمارات، ضيف الله السميري العتيبي، عبدالعزيز بن سدحان، هادي مانع اليامي من السعودية، علي حامد العازمي من الكويت، وفهد البدري من العراق»، وذلك ضمن تفاعل ملايين المتابعين ودعم وتألق رحلة الشعراء، إذ يدعم تصويت المشاهدين الشعراء بـ 40 درجة، تضاف إلى درجات لجنة التحكيم من 60 درجة (30 درجة عن الأمسية نصف النهائية، و30 درجة عن الأمسية الختامية).

دعم لا محدود

وفي هذه المناسبة، قال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية: «إن برنامج شاعر المليون يعكس اهتمام دولة الإمارات بالشعر العربي، وهو امتداد لمسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد كان داعماً للشعر والشعراء». وأكد المزروعي أن استمرارية البرنامج ونجاحاته وجماهيريته، التي حققها بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمختلف البرامج الثقافية في الدولة، والدعم اللامحدود، الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للبرامج والمشاريع الثقافية والتراثية، التي تقام في إمارة أبوظبي.

رسائل هادفة

كما هنأ المزروعي الشعراء الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة في برنامج شاعر المليون، وجميع الشعراء المشاركين بالموسم العاشر، مشيراً إلى أن شعراء الموسم العاشر الثمانية والأربعين هم نخبة من خريجي هذا البرنامج العريق، وسيكونون سفراء لأوطانهم في إيصال الرسائل الهادفة من الشعر لمجتمعاتهم وللعالم أجمع، فالشعر رسالة تسامح ومحبة وسلام ولغة مشتركة بين الشعوب.

فرصة

من جانبه قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة: إن برنامج شاعر المليون منذ أن انطلق بموسمه الأول عام 2006 ولغاية موسمه العاشر 2022، قدم فرصة الظهور الإعلامي بقائمة الـ 100 الأولية، لنحو أكثر من 1050 شاعراً من أصل أكثر من (15000) شاعر قابلتهم لجنة التحكيم بشكل مباشر في جولاتها التمهيدية، وقدم (480) شاعراً ما يزيد على (1370) قصيدة خلال البث المُباشر على مسرح شاطئ الراحة ما بين قصيدة رئيسية أو قصيدة مُجاراة، وذلك عبر 151 حلقة بث مباشر.