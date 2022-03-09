«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تعلن انطلاق مهرجان «الإمارات تقرأ»

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الإمارات تقرأ» تحت شعار «صيفك في بيتك»، وذلك ضمن أهداف الجمعية في القطاع الثقافي والمعرفي بالتعاون مع شهر القراءة.

ويتضمن المهرجان الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس وتستمر حتى 31 الشهر الجاري، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية والترفيهية والفنية والتراثية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأكد أحمد الهاشمي، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن مهرجان «الإمارات تقرأ» يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية والمجتمعية في إمارة الفجيرة والدولة؛ بفعاليات تجذب الموهوبين والمتميزين من الشباب وطلاب وطالبات المدارس، وإعطائهم الفرصة للظهور وإثبات الوجود في مختلف المجالات.. مؤكداً حرص الجمعية على استمرار الإنجاز والعطاء في حقول الثقافة والفنون والمعرفة والبقاء على تواصل مع المجتمع الإبداعي.

وأضاف يتضمن المهرجان 13 فعالية تستقطب المتميزين في الكتابة وفي القراءة إلى جانب زيارات لدور نشر في الإمارة ومسابقة تغرس مفهوم التنافس الإيجابي بين الشباب إلى جانب فعاليات للأطفال في القطاع الإعلامي وورش لتعليم الخط العربي وجلسات حوارية وبرنامج ثقافي لأصحاب الهمم.