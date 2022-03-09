انطلاق مهرجان «ألحان» للمرأة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «ولف»، أول منصة للمواهب الصوتية عبر الإنترنت في الوطن العربي، عن مهرجانها الترفيهي الثاني «ألحان» للمرأة الذي يمتد لشهر كامل مليء بالفعاليات التي يستضيفها مشاهير عرب كأسيل هميم وبشاير الصباح.

يسلط المهرجان الضوء على مواهب المرأة العربية في مجالات الغناء والشعر والبودكاست، في بيئة ودّية آمنة عبر الإنترنت، ورحلتهن للتعبير عن أنفسهن كفنانات ونجوم. وسيستمر مهرجان «ألحان» لمواهب المرأة طوال شهر مارس. وتضم لجنة المشاهير التي تختار الفائزين بالمسابقة نجوماً عدة من المنطقة العربية مثل نداء شرارة ودانية شافعي.

فرصة

يوفر مهرجان «ألحان» لصاحبات الموهبة في الغناء أو الشعر أو البودكاست في المنطقة فرصة لتحقيق أحلامهن بأن يصبحن نجوماً في صناعة المحتوى الصوتي.

وبهذه المناسبة، قال غاري نايت، الرئيس التنفيذي لشركة ولف: «يسعدنا أن نوفر الفرصة للعديد من النساء الموهوبات لتقديم عروضهن المباشرة لجماهيرنا الكبيرة. أنا دائماً مندهش من المواهب والإبداع لدى منشئي المحتوى، وأنا متأكد من أننا سنجد العديد من النجوم الجديدة هذا العام».

في عام 2021، اجتذب مهرجان ولف للمرأة ما يقرب من ألف مشاركة وتقدم الفائزون في أداء عروضهن على خشبة المسرح في التطبيق مع نجمة البوب اللبنانية المشهورة يارا.