«أ.ر.م. القابضة» تُطلق برنامج الأطفال والمجموعة الفنية بمناسبة معرض آرت دبي 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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تُقام الدورة الثانية من برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة في معرض آرت دبي، حيث ستجمع الفنانون والمصممون للتعاون مع المدارس المحلية، عبر ورش عمل مصمّمة حسب المتطلبات الشخصية. ستُعقد مجموعة من ورش العمل المميّزة، بقيادة فنانين لامعين بين 11 و13 مارس، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، وضمن مساحة مشيّدة خصيصاً لهذه الغاية في مدينة جميرا.

وفي هذا السياق، قال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي في مجموعة أ.ر.م. القابضة: «يعكس برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة التزامنا بالاستثمار في الجيل القادم ورعايته. غالباً ما تشدّد المدارس على مواد العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، ونحن أيضاً نودّ أن يتفوق هذا الجيل من الطلاب في مهاراته الإبداعية وحسّ التعبير لديه».

وتابع: «نُقيم مجموعة من ورش العمل المصمّمة حسب المتطلبات الشخصية تحت قيادة فنانين بارزين لمنفعة المدارس المحلية وآلاف الشبان. يتيح ذلك للأطفال فرصة النمو وتطوير مخيّلتهم وتفكيرهم الإبداعي، عبر تعريفهم على مجموعة واسعة من الممارسات في مجال الفنّ والتصميم».

بدوره، قال الفنان والنحات سايروس كابيرو: «يمكن لكل طفل أن يصبح فناناً لامعاً. ما علينا سوى تعليمه أن الفن لا يأتي دائماً بالشكل الذي نتوقعه. قد يكون مسلياً، ومشوّقاً، ومختلفاً وكل ما نريده أن يكون».

سيتولى سايروس كابيرو مهمة إعداد موضوع البرنامج وتنسيق أنشطة الأطفال وتصميم ديكور ورشة العمل، حيث سيعمل مع الفنانين الصغار لإعادة استخدام المواد المستعملة يومياً في المنزل والمدرسة بطرق مبتكرة لتحويلها إلى قطع فنية جميلة. صُمِّم هذا المفهوم لتعديل نظرتنا إلى الأغراض التي نستخدمها يومياً، وإلى محيطنا بأسره.

ستتخلّل البرنامج جلسات يمكن حضورها من دون تسجيل مسبق، بالإضافة إلى ورش عمل يمكن التسجّل مسبقاً لها. علاوة على ذلك، سيتم تعديل الأنشطة، بما يتناسب مع مختلف الأعمار والمستويات التعليمية، حيث ستُحضَّر في ثلاث صيغ ملائمة للفئات العمرية من 5 إلى 7 سنوات، ومن 8 إلى 12 سنة ومن 13 إلى 17 سنة. كما سيضمّ البرنامج مسابقة لمكافأة الأطفال على أفضل عمل يتم إنتاجه خلال ورش العمل، ستُقام ورش العمل التفاعلية بقيادة الفنان في معرض آرت دبي.

وفي العام 2022، سيتم توسيع البرنامج عبر إقامة ورش عمل داخل الصف بعد انتهاء المعرض في مارس. ندعو المدارس الإماراتية لمنح طلابها فرصة النمو وتطوير اهتماماتهم وفهمهم للفنون. ستكون الأنشطة متوفرة لـ5000 طفل في 80 مدرسة، أي أكثر من ضعف عدد المشاركين في العام 2021.

تُعتبر أ.ر.م. القابضة مجموعة استثمار خاصة وكياناً اقتصادياً متعدد الأنشطة تهدف إلى الاستثمار في الشراكات، التي تعزّز مكانة دبي بصفتها العاصمة العالمية للثقافة والإبداع، ولهذه الغاية، تتعاون مع آرت دبي في عدد من المبادرات، التي تعزّز المواهب المحلّية والإبداع في الإمارة.