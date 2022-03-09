«نانا» و«كف شات».. مسلسلان رقميان جديدان

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت كرتون نتورك عن إنتاج مسلسلين رقميين جديدين لأول مرة – وهما مسلسل «نانا» و«كف شات» واللذان سيتم إنتاجهما بالتعاون مع «فولك كرييتيف سوليوشنز» (Follk Creative Solutions). ومن المعتزم عرض المسلسلين القصيرين أولاً على الموقع الإلكتروني كرتون نتورك بالعربية ثم على قناة يوتيوب.

يتم إنتاج حلقات مسلسل «نانا» بتقنية الرسوم المتحركة ومدة كل حلقة دقيقة وهي تحكي قصة مغامرات ذبابة في بيئتها. أما «كف شات» فمدته دقيقة وهو بالتعاون مع الكوميدي السعودي شاكر الشريف، ويتم إنتاجه بالجمع بين الرسوم المتحركة والتصوير. ومن المعتزم عرض مسلسل «نانا» في أبريل 2022 خلال شهر رمضان الكريم، أما مسلسل «كف شات» فسيتم عرضه في شهر يوليو 2022.

تجربة مميزة

وقال محمد شيحة، رئيس التسويق الرقمي والاتصالات، وارنر ميديا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نلتزم في كرتون نتورك، بتوفير تجربة مميزة تسهم في تعزيز التواصل بين الجماهير والعلامة التجارية. ويعكس هذان الإنتاجان الرقميان الجديدان طموحنا لتوفير المحتوى في أي مكان يتواجد فيه جمهورنا - سواء أكان على شكل عروض تقليدية أم ألعاب أم عبر الإنترنت. ويعد التعاون مع شركة «فولك كرييتيف سوليوشنز»، الشركة الشهيرة بتوفير رسوم متحركة عالية الجودة، خطوة سباقة في هذا المجال».

من جهته، قال مهند حسن - العضو المنتدب في «فولك كرييتيف سوليوشنز»: «ندرك التأثير الكبير للرسوم المتحركة كونها منصة فعالة لإيصال الرسائل لأي جمهور. وعلى الرغم من أن كل حلقة من حلقات «نانا» و«كف شات» مدتها دقيقة واحدة، إلا أن القصة الفكاهية والتنفيذ العالي الجودة سيكون لهما تأثير قوي على الأطفال».