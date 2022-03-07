إصابة الفنانة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسلها الجديد

المصدر: البيان

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أصيبت الفنانة المصرية ليلي علوي بجرح في كفّ يديها أثناء تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد «دنيا تانية»، الذي من المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو من كواليس إصابتها أثناء تصوير مشاهدها، في حسابها على إنستغرام، الأحد، وعلقت عليه قائلة: «شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت اطمنكم.. الحمدلله«.

وأضافت: «امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول. تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. شكرا د.أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم.. ادعولنا نكمل على خير».

مسلسل «دنيا تانية» من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبدالعال.