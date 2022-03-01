«الشارقة للتكريم الثقافي» في عمّان 10 الجاري

المصدر: عمّان ـ البيان

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تستضيف العاصمة الأردنية عمّان، في العاشر من الشهر الحالي، الدورة الثامنة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، وذلك للاحتفاء بأربعة أدباء أردنيين، هم: محمود فضيل التل، ونوال سليم عبّاسي، وهاني صبحي العمد، وهاشم بدوي الغرايبة.

قامات إبداعية

ويأتي الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تكريم قامات إبداعية ساهمت في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتثمين جهودهم تقديراً لعطائهم في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والثقافية.

رؤية ثقافية

وقال عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «إن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي رؤية ثقافية عربية أسس لها صاحب السمو حاكم الشارقة، وعرفت التنقل بين عدد من الدول؛ لتعزّز مكانة المثقف العربي الأدبية، خصوصاً أن الملتقى يعدُّ من مكوّنات مشروع الشارقة الثقافي الذي يسعى إلى الاهتمام بالمبدعين العرب».

وأضاف العويس: «يحل الملتقى في دورته الثامنة في العاصمة عمّان؛ لتكريم مجموعة من الأدباء الأردنيين، الذين نسعد بتكريمهم لما قدموه من نتاج إبداعي كبير في الساحة الثقافية العربية، حيث يمثل هذا التكريم حالة من التشجيع للأدباء من أجل أن يواصلوا كتابتهم الإبداعية في شتى المجالات الأدبية».