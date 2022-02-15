مركز دبي للتوحد يرسم البهجة على وجوه أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز دبي للتوحد، عن تعاونه مع «فيرنز ان بيتلز»، بوابة الهدايا الإلكترونية الرائدة في الإمارات، في يوم الحب، لمساعدة الأطفال من أصحاب الهمم ونشر البهجة والسرور في نفوسهم.

ويعد مركز دبي للتوحد، الذي تأسس عام 2001، أكبر منظمة غير ربحية في الإمارات للأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد.

واستضافت «فيرنز ان بيتلز» بهذه المناسبة يوماً ترفيهياً لأطفال المركز، تضمن زراعة النباتات والرسم على القماش والعديد من الألعاب والأنشطة اليدوية الممتعة بهدف إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن إبداعهم وتقدير مهاراتهم وحبهم لأنفسهم. ويحظى كل طفل مشارك بهدية خاصة بهدف نشر مشاعر المحبة والسعادة بينهم مهما تنوعت احتياجاتهم أو ظروفهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راجيش كومار، رئيس قسم الأعمال لدى «فيرنز ان بيتلز» في الإمارات: «يسعدنا هذا التعاون مع مركز دبي للتوحد لإضفاء البهجة على حياة هؤلاء الأطفال الرائعين في يوم الحب. وشهدت فعاليات يوم الحب تعريف الأطفال على العديد من الحرف اليدوية ومشاركتهم في مجموعة من الأنشطة الممتعة، بهدف رسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة على قلوبهم في هذه المناسبة المميزة».