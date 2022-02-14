«مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير» تنشر الصور الفائزة وتعلن أسماء الفائزين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، التي نظمتها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أسماء الفائزين وذلك بالتزامن مع اختتام حملة أجمل شتاء في العالم الأكبر من نوعها التي سلطت الضوء للعام الثاني على التوالي على أبرز المعالم الطبيعية والسياحية والتجارب الترفيهية والفعاليات الثقافية في شتاء دولة الإمارات.

شهادات وجوائز

ومنحت المسابقة، التي استمرت من 20 ديسمبر 2021 حتى إغلاق باب المشاركات في 20 يناير 2022، شهادات التكريم والجوائز النقدية التي قارب مجموعها 250.000 درهم للفائزين ضمن فئتيها؛ «الصورة الواحدة» المفتوحة للجمهور، و «الملّف المصوّر» المخصصة للمصورين المحترفين.

وذلك بعد أن سجلت خلال شهر واحد فقط 2863 مشارَكة؛ من 2176 مشاركاً من 89 دولة، وعرضت عبر موقعها الإلكترونيwww.hipa.ae إبداعات عن أجمل ما يميز طبيعة الإمارات في شتائها المعتدل وأكثر ما يمثّل تنوع مجتمعها بأهله ومكوناته وقيمه وصور الحياة اليومية فيه.

لجنة التحكيم

واختارت لجنة التحكيم الفائزين بعد تقييم شامل للأعمال المشاركة. وضمن فئة «الصورة الواحدة» التي تبلغ الجائزة النقدية لكل موضوع من موضوعاتها الخمسة 7000 درهم إماراتي، فاز موريزيو كاسوولا من إيطاليا عن مشاركته الخاصة بموضوع «الصحراء»، وفاز جيسون بالابل من الفلبين عن مشاركته الخاصة بموضوع «البحر».

فيما فاز عبدالله محمد الرئيسي من الإمارات عن مشاركته المتعلقة بموضوع «الجبال»، وفاز خالد محمد الكندي من الإمارات عن مشاركته الخاصة بموضوع «الوديان»، كما فاز أجاي جيوش من الهند عن مشاركته الخاصة بموضوع «الإمارات من الأعلى».

«الإمارات في عيونكم»

أما في فئة «الملف المصوَّر» المخصصة للمصورين المحترفين والتي تبلغ جائزة كل موضوع من موضوعاتها الأربعة 50.000 درهم فقد سجلت المصور المحترف عمر محمد المرزوقي من الإمارات عن مشاركته الخاصة بموضوع «الإمارات في عيونكم».

فيما فاز راؤول بنسال من الهند عن مشاركته الخاصة بموضوع «برّية الإمارات»، وذهبت جائزة المسابقة عن موضوع «وجوه من الإمارات» للمصور المحترف تيتو توماس من الهند، فيما فاز كرسينيو بيرنابي من الفلبين عن ملفه المصور الذي شارك به في المسابقة عن موضوع «حياة الشارع من الإمارات».

وفي هذه المناسبة، قالت عالية الحمّادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: «إن طبيعة الإمارات وتضاريسها ومجتمعها وثقافتها نموذج للجمال والتنوّع والتناغم، ومعالمها على امتداد خارطة الدولة تجذب الزائر والسائح من داخل الإمارات وخارجها. ومشاهدها موضوع للفنانين والمبدعين».

وأكدت الحمّادي أن حملة أجمل شتاء في العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أبرزت للدورة الثانية على التوالي وجهاتها الاستثنائية على المستوى السياحي والترفيهي والطبيعي والثقافي، فيما جاءت مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، التي تعاون فيها المكتب مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، لتحدث تفاعلاً إبداعياً محلياً وعالمياً وتلتقط الجمال في كل أماكن وفعاليات الدولة.

صورة بانورامية

بدوره، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: «المشاركات الإبداعية التي تلقتها مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير من أكثر من 2100 مشارك من الجمهور والمصورين المحترفين من 89 جنسية قدمت معاً صورة بانورامية شاملة لأجمل معالم الإمارات وعكست أكثر ما يميز الدولة وطبيعتها ومجتمعها بعيون وعدسات أهلها وزوارها والسياح فيها من مختلف أنحاء العالم، كما التقطت جوهر شتاء الإمارات بفعالياته الثقافية والترفيهية المتنوعة ووجهاته السياحية الأكثر تميزاً في مناطق الدولة كافة».

وأضاف: «المسابقة التي تزامنت مع حملة أجمل شتاء في العالم عززت زخم الحملة وأغنت محتواها، بفضل تفاعل إبداعي كبير ألهم جمهور الحملة وشجّع، من خلال الصور المبهرة التي نشرناها على موقع المسابقة، المزيد من السياح من داخل الدولة وخارجها على استكشاف التجارب الممتعة التي تقدمها مناطق الدولة كافة للجميع؛ سواء المهتمين بالسياحة في الطبيعة، أو السياحة البيئية أو الترفيهية أو الثقافية، أو سياحة التسوق أو الاستجمام، لتعكس بختام الحملة الهوية السياحية الموحدة المتميزة للإمارات».

وختم: «تهانينا من فريق عمل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي للفائزين ولكل من شارك في مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، وندعو الجميع لمواصلة الاستمتاع بجمال شتاء الإمارات وفعالياتها المتنوعة التي تتجدد موسماً بعد آخر».

مشاركات متنوعة

وجاءت دولة الإمارات في المقدمة بعدد المشاركين في مسابقة التصوير بواقع 428 مشاركاً، تلتها الهند بـ424، وإيران بـ118 مشاركاً، والفلبين بـ112، وروسيا بواقع 74 مشاركاً، ومصر بـ71 مشاركاً.

وضمن فئة «الملف المصوّر»، جاءت المشارَكات في موضوع «الإمارات في عيونكم» في المركز الأول بواقع 679 صورة، تبعها موضوع «حياة الشارع من الإمارات» بواقع 476 صورة، وموضوع «برّية الإمارات» بواقع 434 صورة.

وفي فئة «الصورة الواحدة»، كان موضوع «الجبال» في صدارة المشارَكات بواقع 266 مشارَكة، تلاه موضوع (الصحراء) بواقع 265 مشارَكة، و (البحر) بـ262 مشارَكة.

وضمت لجنة التحكيم كلاً من المصورة الكندية باربرا ديفيدسون، الحائزة على جائزة «بوليتزر» العالمية ثلاث مرات وجائزة «ايمي» بجانب زمالة Guggenheim الأمريكية، وشادي نصري، المصور المتخصص بالتصوير الليلي وتصوير المناظر الطبيعية والفن التشكيلي للمناظر الطبيعية أو ما يعرف باسم (Fina Art Landscape Photography) إلى جانب شهرته كمدرّب متخصص في تصوير الفضاء ونشره للمحتوى التعليمي المتخصص على الإنترنت حول فنون التصوير الضوئي، وجون ستانماير، صاحب أكثر من 14 غلافاً على مجلة National Geographic و18 غلافاً على Time magazine وأحد مؤسّسي وكالة VII Photo والحائز على جائزة «روبرت كابا» المرموقة، ومصور العام لمجلة POYi وجوائز أخرى.

وشكلت مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير دعوة مفتوحة للجميع لالتقاط أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية وأنشطتها السياحية المتنوعة، بالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم».

حيث احتفت المشاركات بأروع تضاريسها الطبيعية من الصحاري والوديان والجبال والبحار، وأبرزت تنوّع الحياة البرية، والتقطت بإبداعات المصورين الهواة والمحترفين أجمل ما يميز مجتمع الإمارات بشوارعها ووجوه ناسها وثقافتها العالمية المتنوعة التي تشمل الجميع.