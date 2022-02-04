جورج عقل ينتصر للقصيدة العامّية في «قصص وحكايات»

المصدر: دبي - البيان

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صدر حديثاً ديوان «قصص وحكايات» لشاعر العامية اللبناني جورج عقل عن منتدى المعارف، حيث جاءت قصائده عفوية، تأمّلية، عاطفية، وجدانية، ترتبط بالناس والوطن، وترتبط بالإرادة وقوّة البقاء، وقد ارتبط إصداره هذا، بقدرته على البقاء، أو بالأحرى محاولته الجبّارة لإيقاف الموت وتنحيته جانباً، «دعونا نستمرّ بقوة الأمل/ نحمي ذخائرَ الحبّ والفرح.. ونلوذُ برحمة الله الواسعة».

يكتب عقل عن قريته في جبال لبنان: «ضيعَة بْحِرجِ السّما بيتها عالي/ وسجّاد سقفها صنوبر وغالي/ ونبعاتْ ما بْتِنْعَدْ / وشوَيّة صْخور.. ورفوفِ حْساسين وعِرزالها المشهور / تفّاح وكروم، ودِبْسها المشرور».

قصيدة عقل متحرّكة تفيض بالمشاعر وألوانها، لكن الغزل يبقى سمة قصائده الأبرز: «وبتِسْأَلي شو صار بِشَهر تشرين/ ليش القمر نَعْسانْ عَلْ غَيمي تِكي/ قولِكْ مِسْتِحي؟ أوْ بَلكي حَزين»..