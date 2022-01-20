إطلاق عالمي من دبي لمعرض «50 مقابل 50»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أمس إيلا سبيرا، الفنانة البريطانية التي رشحت لجائزة «غرامي» ومؤسسة شركة الإنتاج الفني البريطانية «سيسترز غريم» ومغني الهيب هوب والراب المصري ديبي جاد النقاب عن أغنية راب منفردة جديدة بعنوان: «شوف بعيد». جاء هذا الإعلان بعد الإطلاق العالمي الناجح لمعرض «50 مقابل 50» الذي نظمته الشركة مؤخرا في دبي احتفالا باليوبيل الذهبي للدولة.

وفي سياق إعلانها عن الأغنية، قالت إيلا سبيرا: «لا تهدف الأغنية إلى تجميل المعاني التي تحملها الاختلافات بين الثقافات المتعددة، كلنا نعرف ان الاختلافات الثقافية ممكن أن تولد مشاعر الإحباط في بعض الأحيان. هذه الأغنية من ناحيتي الكلمات والموسيقى تعكس الانفعالات العاطفية التي تولدها هذه المشاعر».

وتسعى إيلا سبيرا من خلال الأغنية إلى دعم الراب العربي وتسليط الضوء عليه، حيث قدمها ديبي جاد بلغته العربية الأم لإثارة قصة عاطفية تكسر الحواجز الثقافية وتشكل جسراً لربط الموسيقى العربية والغربية.

وشرحت إيلا سبيرا عن الأغنية مضيفة: «تحتفي الأغنية الجديدة»شوف بعيد«بالجهود العالمية لتعزيز السلام وإعلاء قيم التنوع ليشكل رافداً للتنمية وليثري المشهد الثقافي العالمي، وأبرز دليل على ذلك الاتفاق الابراهيمي الذي يعد انجازاً كبيراً في مسيرة السلام العالمية حيث التأكيد على أن التنوع الثقافي هو ركيزة التعايش والانسجام».

من جهته قال ديبي جاد: «تشكل أغنية»شوف بعيد«مزيجاً فريداً من الموسيقى الكلاسيكية والهيب هوب – وهي ثمرة فكرية ناجحة لتعاون فنانين من خلفيات متنوعة. لقد احتفلنا إيلا وأنا باختلافاتنا الثقافية من خلال هذه الأغنية. لم يكن خلال عملنا على هذه الأغنية حدود للابتكار وهنا يكمن الإبداع، وكانت النتيجة عفوية وتلقائية تماماً».

وسُجلت الأغنية وأُنتجت في استديوهات شركة الإنتاج الفني البريطانية «سيسترز غريم» في برج خليفة، وتم كشف النقاب عن الأغنية من خلال قناة الشركة على يوتيوب حيث يرافقها فيديو موسيقي مصور بطريقة مسرحية مقتبس من فيلم بنات الريح التي أطلقته الشركة خلال معرض 50 مقابل 50 مؤخراً. ومن خلال عرض باليه لـ بيترا دي ميلو بيتمان، راقصة الباليه الملكي السابقة والشريك المؤسس لـ «سيسترز غريم»، يسرد الفيلم قصّة سيدة إماراتية معاصرة تعيش في مدينة شهدت الكثير من التحوّلات لكن في الوقت ذاته، تقوم على الإلهام الذي تمدّها به الطبيعة المحيطة، وتجمع الناس معاً لتبنّي مستقبل يتميّز بالتعاون والتلاقي. ويعكس الفيديو المرافق للأغنية جمال طبيعة الإمارات وتقدمها العمراني وكيف أنها تشكّل موطناً جامعاً لثقافات متنوعة.