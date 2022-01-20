المنهالي يسأل: «وينك؟»

المصدر: أبوظبي – البيان

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صدح «صوت الإمارات» الفنان عيضة المنهالي بأغنية جديدة من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، حملت عنوان «وينك»، تصدى لتلحينها المنهالي بنفسه، وقام بعملية التوزيع الموسيقي حسام كامل، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، متسائلاً في كلمات الأغنية قائلاً:

وينك.. ماشفت انا عينك

وينك.. مشتاق انا وينك

غايب عن الأحباب..

وتخفّي الأسباب..

وينك يا حبيّبي وينك

هجرك.. ما نحتمل هجرك

عذرك.. ما قلت لي عذرك

وقد طرح العمل «وينك» ضمن فيديو ممنتج جميل، تضمن أشعار الأغنية مع الغناء، وقد عرضها عيضة المنهالي عبر قناته الخاصة والرسمية باليوتيوب، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني.

لسماع الأغنية:

https://youtu.be/8XGp_mWRU1w