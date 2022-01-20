القارح يطلق العنان للأحلام المخملية

المصدر: دبي البيان

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أطلق المصمم أنطوان القارح مجموعته الجديدة، التي جاءت بعنوان «أحلام مخملية» للعام 2022. تتألف المجموعة الجديدة من 16 فستاناً حملت الطابع الكلاسيكي فانعكست على أقمشة المخمل المستعملة، بالإضافة إلى التطريز على بعض الفساتين بأحجار الكريستال. واللافت بالمجموعة هو تنوع القصات بين الحديثة والغريبة التي أظهرت جمال الفساتين وأناقتها.

من جهة أخرى، اعتمد أنطوان المعروف بحرفيته العالية في تصميم فساتين المخمل، على الألوان ذات طابع ترابي، حيث دمجها بطريقة غير اعتيادية أعطت رونقاً خاصاً للمجموعة.

يقول أنطوان إن هذه المجموعة هي الأقرب له لأنه اعتمد القماش المخملي بشكل كامل ليشكل كل فستان حالة مختلفة، كما عبّر القارح عن سعادته الكبيرة بالأصداء الإيجابية حول المجموعة وخاصة أنها تتميز بطابع جديد يتطابق مع أفكاره ويتناسب مع كافة الأذواق.

يذكر أن مجموعة «أحلام مخملية» لاقت أصداء إيجابية كبيرة، حيث سيتألق العديد من المشاهير في الوطن قريباً بعدة فساتين من المجموعة.