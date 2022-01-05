أغنية جديدة للفنانة ذكرى .. بعد 19 عاماً على وفاتها

المصدر: البيان

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بعد مرور 19 عاما على وفاتها؛ طُرحت أغنية جديدة للفنانة التونسية الراحلة ذكرى بعنوان "تبقى مين"، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية ذكرى الجديدة "تبقى مين" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هاني مهنا.

ذكرى مطربة تونسية، من مواليد "وادي الليل" في 16 سبتمبر 1966، وهي أصغر أشقائها الثمانية، بدأت الغناء إبان وجودها في المدرسة، حيث كان يشجعها والدها على الغناء بينما لم تتقبل والدتها ذلك، لكن بعد وفاة والدها، بدأت والدتها بدعمها كما فعل جميع أشقائها، وسافرت إلى سوريا لتتعلم أصول الغناء والموسيقى هناك، وفقا لموقع مصراوي.

بدأت مشوارها الفني عام 1980، حيث شاركت في برنامج المسابقات بين المعاهد، ثم شاركت بعدها ببرنامج الهواة "فن ومواهب" وفازت بجائزته الكبرى، لتتمكن أخيرًا من تسجيل أول أغانيها بعنوان "يا هوايا" عام 1983، فأعقبتها بأداء أولى حفلاتها في مهرجان قرطاج خلال نفس العام.

صدر لها العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، وتألقت بنجاحاتها الغنائية إلى أن لقت مصرعها في 28 نوفمبر عام 2003 إثر رصاصة أطلقها عليها زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، لينتحر بعدها.