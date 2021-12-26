أول «سوبر هيرو» عربي ينطلق من الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أُطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة أول «سوبر هيرو» (superheroes) عربي، في حفل أقيم، أمس، حضرته الشيخة دانة الصباح، والدكتور سليم الذهبي وهبة الحيدري، وملكة جمال بريطانيا لين كليف، وحشد من صنّاع السينما والنجوم والشخصيات العامة.

وأعلنت شركة Vision 3000 عن إطلاق المجسم الأول لشخصيتها الفانتازية «عنتر» (ANTAAR )، الذي وصل طوله إلى 2.5 متر، وهي شخصية تنتمي إلى فئة شخصيات الـ «السوبر هيرو» وتتميز بأنها تحمل جينات بطل أسطوري يشتهر بالشعر العربي والشجاعة والقوة المستمدة من تاريخنا العربي الثري.

مشروع طموح

ويقف وراء هذا المشروع الدكتور سليم الذهبي المدير العام لشركة «Vision 3000» الذي قال: «لأننا على أرض اللا مستحيل، أرض دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد تطوراً كبيراً، فقد اخترنا أن نطلق هذا المشروع الطموح تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، وبداية عام الاستعداد للخمسين المقبلة».

وشرح الذهبي تفاصيل اختيار هذه الشخصية موضحاً بأن «عنتر» (ANTAAR ) ابن الشاعر المعروف عنترة بن شداد الذي لم يستطع أحد مواجهته إلى أن قتلوه بسهم مسموم، فترك وصيته لابنه من خلال بيت شعر واحد.. ومن هنا تبدأ حكاية «عنتر» «ANTAAR» الذي سيكمل مسيرة والده، وأضاف الذهبي: «حققت شخصيات الـ superheroes على مدار السنوات نجاحات كبيرة اجتماعياً وفنياً واقتصادياً، ولهذا فكرنا بأنه حان الوقت لإطلاق شخصية عربية تتفاعل مع أجيالنا القادمة التي تلجأ للشخصيات العالمية في ظل غياب شخصياتنا العربية».

وقدمت ملكة جمال بريطانيا لين كليف كلمة قالت فيها إنها سعيدة بأن تأتي وتدعم هذا الحفل الفني الإبداعي في دولة الإمارات قبيل انطلاقها للمشاركة في مسابقة جمال العالم بداية الشهر القادم.