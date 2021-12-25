الراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار وزواجها 9 مرات

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية دينا عن أنها تزوجت 9 مرات وأنها حاولت الانتحار في بداية حياتها الفنية، ورفضت الإجابة عن سؤال هل هي متزوجة الآن أم لا؟ وأشارت إلى أن فترة حدادها على أي رجل تزوجته لا تزيد على 3 أيام.

وقالت الفنانة دينا إن أزمة دورها في مسلسل السيدة زينب عندما نزلت صورة بالحجاب وقلت قريباً وهي صورة من المسلسل.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، أن المشكلة الناس افتكرت انه ده في الحقيقة ونزلت توضيح إن دي صورة من المسلسل، وأن المسلسل بيتكلم عن حي السيدة زينب وليس له علاقة بشخصية السيدة زينب رضي الله عنها .

وتابعت أنها أصيبت أثناء مسلسل الطوفان بسبب مشهد الضرب مع فتحى عبد الوهاب ولبست قميص جبس للضلوع بسبب الإصابة، وفتحى بيزعل جداً لما بتكلم في الموضوع ده .

وقالت الفنانة دينا إنها تزوجت 9 مرات ولم تتزوج من فنانين لأنها تعتبرهم زملاء فقط وفق صحف مصرية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس": أحد أزواجي طلب مني أسيب الرقص أوالطلاق، وقررت اتطلق ، والسبب في تعاستي الزوجية حب الرقص، وأنا في البيت ست عادية جداً وبفصل نفسي خالص عن الفن وبطبخ كويس جدا ، لدرجة أن ابنى بيدرس طبخ في خارج مصر وهيبقى شيف.

ورفضت دينا الإجابة عن سؤال الليثى هل أنت متزوجه الان، وقالت الحاجات دي مش بيترد عليها، ولا تعقيب، وضل الحيطة أفضل من الراجل اللي ما يصونيش، و فترة حدادي على أي رجل تزوجته لا تزيد عن 3 أيام .

وتحدثت الراقصة دينا عن تفاصيل محاولة إقدامها على الانتحار، قائلة: «كنت ساعتها صغيرة أوي، كنت في ثانوية عامة أول مارقصت، والحاجات دي بتحصل يعني، وكنت مخنوقة وحاسة الدنيا مش عايزة أعيش فيها، وتقوم عامل العاملة السودا دي».

وأضافت دينا: "الانتحار بيبقى سببه ضعف إيمان ودين، واتعلمت من تجربة الانتحار إن الناس بتحبني أوي، وأني ما اعملش كدا تاني، خرجت منها لقيت الورد مالي المستشفى لحد الباب".

وتابعت: «بعد تجرية فشل الإنتحار قررت أني أعمل اللي عايزاه ومش هبص لأى حد».