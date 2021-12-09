الإمارات و"اليونسكو" توقعان اتفاقية إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية

المصدر: وام

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدّة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة والذي سيتخذ من معهد الشارقة للتراث مقراً له بما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به.

أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية أمس بمقر "بيت الحكمة" بالشارقة ..

ووقعتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وأودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين - مؤسس جمعية الناشرين الإماراتيين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة « كلمات»، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث وَسعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة وسعادة سلمى الدرمكي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات وسعادة سالم خالد القاسمي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى "اليونسكو".

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في حفظ وحماية التراث الثقافي غير المادي بإعتباره إرثاً حضارياً تستفيد منه الإنسانية بأسرها وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق مزيد من التعاون لصون هذا الإرث للأجيال القادمة وإنشاء المؤسسات القادرة على الوصول إلى هذا الهدف.

وأشارت معاليها إلى أن إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة يؤكد على ثقة منظمة "اليونسكو" بقدرة دولة الإمارات على تفعيل هذا المركز وتوفير كل الإمكانيات اللازمة له لتحقيق أهدافه وفي الوقت نفسه يعكس المكانة المتميّزة للإمارة في مجال الثقافة والتراث وحرصها على المساهمة في كل ما شأنه أن يحافظ على التراث الثقافي المحلي والعربي والعالمي.

من جانبه رحب سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم بإعلان إنشاء المركز الجديد الذي سيعزز من مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجال الإقتصاد الإبداعي والعمل الثقافي والتراثي ويجعلها رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في تطوير وتأهيل القدرات العربية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي.. مشيداً بتوجيهات وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في حفظ التراث الثقافي غير المادي وتوثيقه والاعتناء به ورعاية ودعم العاملين فيه.

وقال سعادته يعد التراث الثقافي غير المادي أحد مقومات الحضارة الإنسانية ومؤشراً على نهضة وتقدم الشعوب والمجتمعات ومن شأن الحفاظ عليه أن يحقق مزيداً من التقارب بين الثقافات والجنسيات ويرسي بينهم قيم التفاهم والتعاون والسلام وسيكون للمركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية شأن كبير في الوصول إلى هذه الغايات التي تجمع عليها دول العالم كافة.

وأضاف أن بناء قدرات الكوادر العربية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي يسهم في تشجيع الحوار بين الثقافات وتعزيز الاحترام المتبادل بين جميع مكونات النسيج المجتمعي في البلدان العربية من خلال حماية الهويات والتنوع الثقافي للسكان عبر صون وحماية كافة عناصر هذا التراث بدءاً من العادات والتقاليد والطقوس والممارسات وصولاً إلى المهارات والحِرف والفنون على اختلافها .

وبموجب الاتفاقية يختص المركز في بناء القدرات للمحافظة على التراث الثقافي غير المادي وذلك بهدف تعزيز اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي والمساهمة في تنفيذها بالدول العربية وتعزيز القدرات المؤسسية لحماية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية مع تعزيز مقاصد وأهداف اتفاقية عام 2003 في المنطقة ورفع مستوى مشاركة المجتمعات والمجموعات والأفراد في حماية التراث الثقافي غير المادي إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وضمان احترامه في الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي.

وسيعمل المركز تحت رعاية من منظمة "اليونسكو" على تنفيذ برامج وأنشطة قصيرة وطويلة الأجل لبناء القدرات في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي تستند إلى البرنامج الذي وضعته منظمة "اليونسكو" للتنفيذ الفعال لاتفاقية عام 2003 وتكييف مواد وبيانات بناء القدرات التي طورتها منظمة "اليونسكو" لتتلاءم مع السياق الإقليمي وضمان ترجمتها إلى اللغة العربية.

كما سيقوم المركز ببناء شبكات اتصال وتواصل بين المجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين لدعم نقل التراث الثقافي غير المادي ونشره وتنظيم الفعاليات والإجتماعات العامة على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى جانب تعزيز شبكات الإتصال الدولية والإقليمية لتبادل المعلومات والمعارف المتعلّقة بحماية التراث الثقافي غير المادي بما في ذلك سياق إطار النتائج العامة للاتفاقية وإرسال تقارير دورية.

يذكر أن الشارقة تحتضن أيضاً المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي /إيكروم - الشارقة/ الذي أسسه المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية /إيكروم/ التابع لمنظمة "اليونسكو" بالاشتراك مع حكومة إمارة الشارقة عام 2011 ويسعى المركز إلى تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات التراث الرسمية بالدول الأعضاء لتمكينهم من إدارة مواقع التراث الثقافي والمعالم التاريخية والمجموعات المتحفية وفق أسس مستدامة.