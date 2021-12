اليشا كيز: عرضي في اكسبو سيكون مميزاً وخاصاً جداً

المصدر: دبي – غسان خروب، تصوير سالم خميس

ليست المرة الأولى التي تحل فيها ضيفة على دبي، فقد سبق لها زيارتها مرات عديدة، إنها المغنية الامريكية اليشا كيز، التي تستعد للوقوف تحت ظلال قبة الوصل، لتطل مساء غد الجمعة على جمهورها، ضمن مشاركتها في "امسيات خالدة" التي ينظمها معرض "اكسبو 2020 دبي"، حيث تعد اليشا أول مغنية أمريكية تشارك في هذه الامسيات، التي سبق وأن شارك فيها كل من الفنان كاظم الساهر وراغب علامة ونانسي عجرم.

المغنية الامريكية إليشا كيز، عبرت عن سعادتها بالتواجد في معرض "اكسبو 2020 دبي" وبكونها جزءاً منه، واصفة حفلها الذي سيقام مساء غد في ساحة الوصل بأنه سيكون من الليالي التي لا تنسى. وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في المركز الإعلامي: "جئت إلى دبي أول مرة في 2003 والتي لا تزال تفاصيلها حاضرة في ذهني حتى الان، رغم زياراتي المتكررة لدبي بعد ذلك". وأضافت: "من الجميل جداً أن أقوم بالاداء والمشاركة في معرض "اكسبو 2020 دبي"، حيث نرى الابتكار من حولنا ونتابع ما تقدمه الدول المختلفة من أفكار تدعم الاستدامة، وبالنسبة لي سيكون هذا العرض مميز وخاص جداً، فهذه هي المرة الأولى التي أقف فيها تحت قبة، والتي تختلف عن المسارح المفتوحة، ولذلك سيكون هذا الحفل من العروض التي لا تتكرر".

خلال حفلها في دبي، ستقوم اليشا كيز بإطلاق ألبومها "كيز"، حيث قالت: "سنحتفل معاً بإطلاق ألبومي المزدوج الذي يحمل عنوان "كيز"، وسأقوم بإطلاقه كاملاً في دبي، وليس في مكان آخر". وتابعت: "شعرت بأن دبي هي المكان المثالي لإطلاق الألبوم، في ظل مشاركتي في أمسيات خالدة، وقد أردت من ذلك القيام بشيء مميز، مغاير تماماً عن ما أقوم به في مدينتي نيويورك وميامي، كما أردت اختبار تجربة الغناء تحت قبة الوصل، والتي أتوقع أن تكون تجربة مغايرة تماماً لما تعودت القيام به في حفلاتي"، وأوضحت بأن اختيارها لهذا الاسم نابع من اسمها الذي عرفت به عالمياً وما يحمله من معان. وقالت: "هذا الألبوم يعيدني إلى بداياتي وأنا المعروف عني عشقي لموسيقى البيانو، لذلك ارتأينا أن نقدم ألبوم مزدوج نسخة منه تركز على موسيقى البيانو، بينما الثانية تم تفصيلها على وقع ايقاعات مختلفة"، ونوهت إلى إنها سعت من خلال الالبوم إلى أن تبعث برسالة عامة للناس اجمع، بأهمية التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم وأن يكونوا دائما على طبيعتهم وأن يعملوا على تحقيق أحلامهم المختلفة".

وفي ردها على سؤال حول إمكانية مشاركتها الغناء مع فنان إماراتي خلال الحفل، قالت إليشا: "كل ما سأقوله هو ابقوا على اطلاع وراقبوا ما سأقوم به خلال الحفلة"، كاشفة في الوقت نفسه عن نيتها خلال الحفل تقديم احدى أغنيات البومها الجديد، وهي بعنوان (Only you). وقالت: "الالبوم يتضمن 11اغنية، وغدا سأقدم أغنية (Only you) تحت قبة الوصل، والتي يمكن وصفها أشبه بقصة حب لنفسي ومن خلالها أدعو الجميع إلى المحاربة من أجل هويتهم الخاصة، والعمل على تحقيق أحلامهم المختلفة".