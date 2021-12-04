حمدان بن محمد يوجه بإعفاء مستأجرين في منطقة القوز الإبداعية من الإيجار

المصدر: البيان

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في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي عاصمةً للاقتصاد الإبداعي العالمي بحلول عام 2025، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يوجّه بإعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم أو إعادة بنائها ضمن الاستخدامات التي تخدم منطقة القوز الإبداعية، من الإيجارات لفترات تصل إلى عامين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الـ"100 يوم" للمشروع الهادف إلى تحويل المنطقة إلى مجمع إبداعي شامل ومتكامل يستقطب المواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وتشكل هذه الخطوة إنجازاً جديداً لتحقيق مستهدفات الخطة الخاصة بمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية "خطة الـ100 يوم" التي أطلقتها اللجنة العليا لتطوير المشروع برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وتشرف على تنفيذها.