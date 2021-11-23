«قلب الشارقة» يحتفل باليوم الوطني لسلطنة عمان

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تحتفل، اليوم، «قلب الشارقة»، الوجهة التراثية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، باليوم الوطني لسلطنة عمان الـ 51، وذلك تجسيداً لمعاني الأخوة والترابط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، حيث تنظّم سلسلة من الأنشطة والعروض الموسيقية الشعبية، والمسابقات الترفيهية، التي تستهدف الزوار بمختلف فئاتهم العمرية، وتعريفهم بالثقافة العمانية وخصوصيتها المتفردة.

ويتضمن الاحتفال عروضاً شعبية من التراث العماني، بالإضافة إلى فقرة عزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والعماني من قبل الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية، إلى جانب توفر مجموعة من المنتجات الشعبية من الحرف العمانية التقليدية من تيسير (منصة عمان التجارية)، وغيرها من المأكولات الشعبية وتشمل الجهات المشاركة في الفعالية مفوضية مرشدات الشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، والجناح العماني في إكسبو 2020، إضافةً إلى الرعاة سنترو الشارقة.