"فوربس".. حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي يهزان مشهد الموضة في الشرق الأوسط

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أفاد تقرير أعدته مجلة "فوربس" الأميركية أن بعضاً من أفضل عروض الأزياء في الإمارات تقام في حي دبي للتصميم الذي أنشأ نفسه كمنظومة عالمية إبداعية مخصصة للأزياء والتصميم والهندسة المعمارية والفن والتجزئة.

ولفت التقرير الى أن الشرق الأوسط كان مركزاً لبعض أفضل مواهب التصميم في المنطقة على مدى سنوات، وهذا ما يلاحظه باقي العالم بشكل متزايد، وأنه إضافة الى وجود مصممين كبار، كان يجري في المنطقة تأسيس منظومة توفر منصة لوضع أولئك المصممين العرب على ساحة التصميم العالمية، وأن حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي كانا يعملان معاً للفت الانتباه الى تلك المواهب في المنطقة والملابس الجاهزة وأزياء الشارع.

ورأت "فوربس" أن دول الخليج مثل الإمارات كانت تمتاز بقوتها في البيع بالتجزئة والتسويق، وتستمر في أن تكون قوة إقليمية لأزياء الشرق الأوسط.

وقد قالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديحة البستكي: "أنه من المتوقع أن تصل عائدات الأزياء في الإمارات الى 2.42 مليار دولار هذا العام وفقاً للأرقام التي نشرتها مؤخراً شركة "ستاتستا" للإحصاءات".

أما بخصوص الشراكة الاستراتيجية الاخيرة بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، أفادت البستكي: "أنها ستساهم بشكل أكبر في النمو المستدام لصناعة الأزياء في المنطقة، وظهورها المتزايد باستمرار على الساحة العالمية"، مشيرة إلى ما يمثله حي دبي للتصميم كمركز أزياء لا يشبه غيره في العالم، لناحية مشاركة الشركات الدولية والعلامات التجارية المحلية ورواد الاعمال في عنوان ومنصة مشتركة، حيث يعمل أيضاً على تمكين وتعزيز القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموضة مثل المواد والأقمشة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها.

وبناء على ذلك، اشارت البستكي إلى تسمية دبي بمدينة التصميم الإبداعية التابعة لليونسكو، لافتة إلى أن حي دبي للتصميم من خلال العمل واستضافة العلامات التجارية العالمية يدعم رؤية دبي لزيادة عدد الشركات الإبداعية العاملة في الإمارة من 8300 إلى 15 ألف، مما يضاعف عدد المبدعين من 70 ألف الى 140 ألف مبدع.

وعن أسبوع الموضة العربي، رات " فوربس" أنه شكل إنجازاً لحي دبي للتصميم ومجلس الازياء العربي، مع تقديم عروض ربيع وصيف 2022 لمصممين من الامارات وفرنسا والولايات المتحدة وسويسرا ولبنان ومصر والعراق وفلسطين والفلبين وكولومبيا وبولندا، وما مثله هذا الأمر من عودة للعروض المادية والمجتمع مرة أخرى معا.

وقد أكدت البستكي أن هذه الشراكات تساعد في تعزيز مكانة حي دبي للتصميم كمركز ابداعي، وتمكن العلامات التجارية العالمية والحرفيين الطموحين من التواصل والتعاون والابداع والالهام، وفي نهاية المطاف رعاية مجتمع ابداعي مؤثر لنا هنا في دبي والإمارات والمنطقة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مصدراً مهماً لتصدير الموضة بشكل متزايد أكثر من أي وقت مضى، وان هناك الكثير من الإمكانات الفرص.