بعد 28 عاما من الاعتزال .. كيف بدت الفنانة هدى رمزي؟

المصدر: البيان

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ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي بعد غياب طويل في حفل عقد قران ابن شقيقها.

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستغرام، مجموعة من صور الحفل والذي ظهرت فيه الفنانة المعتزلة هدى رمزي في كامل أناقتها بعد غياب فترة طويلة عن جمهورها.

واقتصر الحفل على حضور المقربين فقط، وظهر الفنان شريف رمزي شقيق العريس، والفنانة ريهام أيمن زوجته.

واعتزلت الفنانة هدى رمزي العمل الفني في عام 1993، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، واعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن والأضواء بشكل نهائي.

رصيد هدى رمزي الفني هو 29 عملًا بين السينما والتليفزيون، من أشهرها: «حنفي الأبهة، وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض»، ومسلسلات: «أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق».

تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلاً اسمه «خالد» ولم يستمر زواجهما طويلاً، ثم تزوجت من رجل الأعمال «طه غانم» الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد، وفي عام 1986م تزوجت للمرة الثالثة من محام يدعى «سمير عيسى»، وفي عام 1991 تزوجت من رجل الأعمال الهارب «مصطفى البليدي» الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه، وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى «محمد عيسى»، أما آخر أزواجها فكان لاعب النادي الأهلي لكرة القدم السابق شريف عبدالمنعم عام 1999 ولكنهما انفصلا.