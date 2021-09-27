الملكة رانيا تنشر فيديو طريفاً يجمعها مع ابنتيها

المصدر: البيان

نشرت الملكة الأردنية رانيا عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية فيديوهات قديمة تجمعها مع ابنتيها إيمان وسلمى بمناسبة عيد ميلادهما.

وأرفقت الملكة رانيا الفيديوهات بألحان أغنية "يا بنات" للفنانة نانسي عجرم.

وظهرت الملكة في الفيديو الطريف مع ابنتيها عندما كانتا صغيرتين، حيث أن الأميرة إيمان تبلغ 24 عاما، والأميرة سلمى 20 عاما، إلا أن الملكة رانيا أرادت استرجاع الذكريات القديمة التي جمعتها مع طفلتيها، بعدما أصبحتا راشدتين، حيث استعرضت مراحل عدة من حياتهما، وصولا إلى الجامعة، وبدت مقربة منهما بشكل كبير.

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو: "كل عام وأحسن ابنتين بألف خير، الله يحميكما".