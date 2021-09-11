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    بعد حصولها على الإقامة الذهبية.. صابرين: فعلاً دبي سعادة

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    • البيان
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    أعلنت الفنانة المصرية صابرين حصولها على الإقامة الذهبية، معربةً عن شكرها لدولة الإمارات.

    وقالت صابرين، أمس، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «طول عمري بقول بلدي التاني الإمارات قولاً وفعلاً، لكن الآن أصبح رسمياً، شكراً الإقامة الذهبية».

    وأضافت معلِّقةً على صورة لها مع أبنائها: «شكراً الهوية الإماراتية.. شكراً الإمارات حكومةً وشعباً على اللقاء الحافل»، مؤكدةً: «فعلاً دبي سعادة».

    يُذكر أن آخر أعمال صابرين السينمائية فيلم «عروستي»، الذي شاركت فيه إلى جانب النجوم: أحمد حاتم، وجميلة عوض، ومحمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، والعمل من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

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