«مسرح لشخص واحد هير وي آر» في «مركز الفنون» بجامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة العرض العالمي الأول لفعالية «مسرح لشخص واحد»: هير وي آر (إصدار نيروبي) في 15 سبتمبر المقبل، والذي سيتم بثه عبر الإنترنت أيام الأربعاء والسبت والأحد من كل أسبوع حتى يوم 26 سبتمبر.

وتقام هذه التجربة المسرحية الشخصية بأسلوب فريد يجمع ممثلاً واحداً مع فرد واحد من الجمهور في عرض لسِت مسرحيات قصيرة يتم بثها على منصة رقمية مخصصة.

ويأتي تنظيم فعالية «مسرح لشخص واحد: هير وي آر» بعد النجاح اللافت الذي حققته نسخة العام الماضي في الولايات المتحدة، وتشكل ثمرة التعاون بين مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي وشركة أكتوبوس ثياتريكالز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بدعم من مبادرة نيروبي للمسرح الموسيقي وشركة رين ميكر ومقرهما في كينيا. وتضم العروض المسرحية ست كاتبات مسرح/ممثلات كينيات، إضافة إلى التعاون عبر الحدود مع عدد من المخرجين والمنتجين الكينيين.

ويسلط العرض الأول للمسرحيات الست الضوء على المشهد المسرحي الكيني، ويستكشف الحدود الفاصلة بين العراقة والحضارة، والواقع والخيال، والجانبين النفسي والاجتماعي للإنسان، والسؤال الذي نطرحه على ذواتنا هو كيف يمكننا أن نتجرد من موقفنا ونجعل أنفسنا مكشوفين في هذه الأوقات غير العادية بينما نحمل طاقة الآخرين في داخلنا.

10 دقائق

تضم فعالية «مسرح لشخص واحد: هير وي آر» العرض العالمي الأول لست مسرحيات قصيرة تقل مدة كل منها عن عشر دقائق. ومع كل تذكرة يتم حجزها، يخوض أحد أفراد الجمهور تجربة أحد العروض التالية التي سيتم اختيارها بشكل عشوائي:

● المقابلة: من تأليف وتمثيل أليا كاسّام، وإخراج إستير كامبا، وإشراف خلود صواف/سردا فاسيليفيتش.

● الشبح الحي: من تأليف وتمثيل ميرسي موتيسيا، وإخراج خلود صواف، المخرج المساعد نيوكابي ماتشاريا.

● الشيخوخة: من تأليف وتمثيل لورا إيكمبو، وإخراج سردا فاسيليفيتش، المخرج المساعد إستير كامبا.

● القبعة: من تأليف وتمثيل مامبي كايجوا (المسرح الوثائقي)، وإخراج سردا فاسيليفيتش، المخرج المساعد نيوكابي ماكريا.

● حياة الشرطي القاتل تمر خاطفة: من تأليف وتمثيل سيتاوا ناموالي، وإخراج خلود صواف، المخرج المساعد إستير كامبا.

● كوكو: من تأليف وتمثيل آن مورا، وإخراج نيوكابي ماتشاريا، وإشراف خلود صواف/سردا فاسيليفيتش.