عروض فنية وسينمائية في موسم مركز «فنون نيويورك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن أبرز فعاليات وعروض النصف الأول من موسم الخريف السابع الذي يأتي تحت شعار «الحاضر والمستقبل»، ويتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وافتتاح إكسبو دبي 2020. ويضم الموسم السابع مجموعة مميزة من العروض الموسيقية والمسرحية، وعروض الرقص والأفلام والشعر. وتم الإعلان عن طبيعة هذه الفعاليات التي ستعرض بشكل مبتكر عبر الإنترنت من خلال مؤتمر صحافي افتراضي عُقد صباح أمس.

استثمار فني

قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: إن الاستثمار في الفنانين والأعمال الفنية عنصر أساسي لتحديد مسار مستقبل الفنون. وتابع: قمنا بدعم الإنتاج الفني من خلال تكليف ست فنانات من كينيا لعمل مسرحيات قصيرة ليتم عرضها عبر الإنترنت، بجانب دعمنا لعدد من المشاريع الأخرى لفنانين من الإمارات والعالم.

كما أعلن براغين عن إطلاق مبادرة «نمو» بدعم من وزارة الثقافة والشباب وقال: سيساهم إطلاق البرنامج تطوير الفنانين في مركز الفنون «نمو» بلعب دور حيوي بتعزيز النظام الفني والثقافي لدولة الإمارات، ومنح الفنانين الأدوات اللازمة للتكيف مع العالم المتغير، وتوفير وظائف مستدامة للمستقبل.

فعاليات متنوعة

بفيلم «ليس أصلك مهماً، بل المهم أين أنت» ينطلق موسم الخريف 7 سبتمبر، وسيتبع العرض جلسة مباشرة مع المخرج. وبتكليف مشترك بين مركز الفنون ومهرجان شباك في لندن، يقدم المخرج السينمائي فيليب رشيد، المقيم في دبي، استكشافاً لمشهد الهيب هوب في الشرق الأوسط. فيما سيتم عرض مسرحية «هير وي آر (إصدار نيروبي)» ضمن فعالية «مسرح لشخص واحد»، بتكليف من مركز الفنون من 15 إلى 26 سبتمبر.

ويشارك نجم الراب السوداني الأمريكي أوديسي، والفنانة التونسية ميدوزا يوم 26 سبتمبر بتقديم عروض جديدة تم تصويرها خصيصاً لمهرجان جَمعة، وهو مهرجان موسيقي عبر الإنترنت يحتفي بالمواهب والهوية العربية، تليها جلسة حوارية مباشرة مع بيج هاس، نجم الهيب هوب السعودي المقيم بالإمارات. وستظهر الفرقة الكورية لأول مرة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. في 10 نوفمبر المقبل، وسيتم تقديم هذا العرض الحصري بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري الإماراتي.

ويضم الموسم السابع أيضاً سلسلة عروض موسيقية مقدمة بالشراكة مع برنامج الموسيقى في جامعة نيويورك أبوظبي، يتم عرضها خلال ثلاث حفلات موسيقية، بعضها مسجلة والأخرى يتم بثها مباشرة من المسرح الأحمر بمركز الفنون. وفي 27 سبتمبر، سيقدم كل من كلير ليسر وديفيد ليسر عرضاً لموسيقى السوبرانو والبيانو. وفي ختام هذه السلسلة تأتي أمسية موسيقى الحجرة، حيث سيقدم موسيقيون في الإمارات بعضاً من أعمال الموسيقى الكلاسيكية في 25 نوفمبر.

وسيقام الموسم الخامس من سلسلة السينما العربية المعاصرة «سينمانا» في أيام الاثنين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وتقدم هذه العروض من قبل برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي. وبتاريخ 4 أكتوبر، سيسلط الضوء على فيلمين من إخراج محمد ملص، «الليل» و«باب المقام»، إلى جانب فيلم وثائقي بعنوان «فتح أبواب السينما» من إخراج نزار عنداري. وفي 8 نوفمبر ستعرض ثلاثة أفلام لجوسلين صعب، «دنيا»، و«بيروت مدينتي»، و«سيدة سايجون».

وسيعود الموسم العاشر من فعالية «إيقاعات على السطح» في أيام الأربعاء من كل شهر.

اليوم الوطني

في يوم 24 نوفمبر الموسم السابع عبر «حكاية» بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات في فعالية خاصة عبر الإنترنت، حيث سيجتمع نخبة الشعراء والفنانين ورواة القصص من مختلف الثقافات لتسليط الضوء على جمال التنوع الذي يميز الإمارات.