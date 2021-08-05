شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

كشف الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز آخر تفاصيل الحالة الصحية لأخته مؤكداً أنها مازالت مريضة وذلك بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة.

وعبر حسابه على انستغرام نشر وائل عبد العزيز صورة لشقيقته من صندوق الذكريات، معلقاً عليها : "بتتحسن بس لسه تعبانة" وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من قِبل جمهورها، التي دعت لياسمين بالشفاء العاجل.

و هذه أول رسالة من وائل عبد العزيز لشقيقته، ففي وقت سابق وجه لها رسالة مؤثرة، تعرب عن مدى حبه لها، وحزنه الشديد على مرضها، وأمنيته بأن تعود لهم بصحة في أسرع وقت.

وكتب وائل الرسالة، عبر إنستغرام، قائلاً: "بتمرن من غير نفس.. نفسي أطمن عليكي".

من جهة أخرى أكد مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في تصريحات صحفية صباح اليوم، أنه كان من المقرر أن تغادر المستشفى، بداية الأسبوع الجاري، واستكمال العلاج في المنزل لكنها فضلت التواجد في المستشفي لعدة أيام تحت الرعاية الطبية كنوع من الاطمئنان على صحتها، وذلك بالاتفاق مع زوجها الفنان أحمد العوضي.