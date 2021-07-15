والد حلا شيحة يهاجم ابنته ويعتذر لتامر حسني

المصدر: البيان

هاجم الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، ابنته إثر الأزمة المشتعلة بينها وبين المطرب تامر حسني بسبب فيديو كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا".

وكانت حلا قد أثارت جدلاً واسعاً صباح اليوم بتصريحاتها ضد تامر الذي شاركت معه في بطولة فيلمه الأخير، لعرض مشاهد في الفيديو كليب طالبت بعدم عرضها.

وقالت، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "أنا اتفاجئت جداً بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، اتفاجئت أكتر خصوصاً بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه هيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود".

وأضافت: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا، بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أنه تواصل مع والد الفنانة، أحمد شيحة، الذي عبَّر عن غضبه الشديد تجاه ابنته وما تفعله وتقوله، مؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج.

وقال أحمد: "أحب أن أبارك لتامر حسني على فيلم "مش أنا"، كل الناس اللي اتفرجت عليه شكرت فيه، وحلا مخطئة مئة في المئة في حديثها".

وأضاف: "لماذا هذا الحديث بهذا الشكل عن الفيلم وبطله تامر حسني؟ أتذكر عندما عرض عليها الفيلم كانت سعيدة للغاية، وتحدثت معي في كل تفاصيله، ولم تعترض على شيء.. لماذا هذا الحديث الآن".

وأعرب عن حزنه من حديث ابنته، موضحاً أن خطأها هذه المرة كبير جداً، وأن والدتها مريضة وانهارت عندما علمت بما كتبته.