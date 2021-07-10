صورة ياسمين صبري وأبو هشيمة على يخت تغزو مواقع التواصل

المصدر: البيان

غزت صورة الفنانة المصرية ياسمين صبري، بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مواقع التواصل في مصر بسبب المنظر الساحر الذي التقطت فيه الصورة.

وشاركت ياسمين صورتها بصحبة زوجها على متن يخت خلال قضائهما الاجازة الصيفية، وذلك على حسابها فقي إنستغرام، ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.