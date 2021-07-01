عمرو أديب وأحمد الفيشاوي ينهيان خصومة امتدت 4 سنوات

المصدر: البيان

أنهى الإعلامي عمرو أديب والفنان أحمد الفيشاوي خصومتهما التي امتدت 4 سنوات.

وأعلن الفيشاوي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، أنه التقى أديب خلال مشاهدتهما فيلم "مش أنا" في السينما، مؤكداً أن اللقاء اتسم بالود والمحبة.

وقال، معلِّقاً على صورة لهما التُقطت بعد مشاهدة الفيلم: "امبارح حضرنا فيلم مش أنا، وانبسطنا جداً".

وأضاف: "وأنا فرحت إني قابلت أصدقاء عمري، تامر حسني البطل الفولاذي، والمنتج الفنان أحمد الدسوقي، وكمان أنا وعمرو أديب خدنا بعض بالحضن في ليلة من الحب والود، وأكيد السينما".

يُذكر أن خلافاً نشب بين الفيشاوي وأديب عام 2017 على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بعد تعليق الأخير على ما فعله الفيشاوي في افتتاح المهرجان، إذ وصف شاشة العرض على المسرح بلفظ خارج أمام الجميع.