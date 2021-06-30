نصوص تعبر عن خلجات الروح في بيت الشعر

المصدر: الشارقة - البيان

نظم بيت الشعر في دائرة الثقافة في الشارقة أول من أمس قراءات شعرية شارك فيها كل من حمد الرحمة والدكتور أكرم قنبس ومهند الشريف وهبة الفقي، بحضور الشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر وعدد من محبي الشعر والثقافة في جو التزم بالإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا، وقدمتها الأستاذة أمل المشايخ، التي تحدثت عن دور إمارة الشارقة في الحفاظ على حيوية الشعر واستمرار حضوره رغم الجائحة التي أوقفت الكثير من الأنشطة. افتتح القراءات الشاعر حمد الرحمة الذي أضاء بمصباح وجده عتمة الليل الذي يرافق القصيدة وهمومها في جو يعلن معه التحدي من أجل كتابة نص شعري يعبر عن خلجات الروح.

في حين قرأ الشاعر مهند الشريف قصائد رمزية عالية، مضمخة بالحزن الذي يسكن الذات فيشعل جذوة القصيدة.

وقرأت الشاعرة هبة الفقي مجموعة من النصوص التي تخاطب فيها الموجودات، وتسأل الريح وهي تجمع ذاكرتها وترسم بالوحدة صورة لمستقبل قد ينهمر ضوؤه فتقبض عليه.

واختتم القراءات الشاعر الدكتور أكرم قنبس بلغة شفيفة تلامس الواقع بصور آنية تنقلها بلا تكلف أو مواربة، معلنة عن مواضيع تتعلق بالذات والإنسانية. وفي ختام الأمسية كرم محمد البريكي الشعراء ومقدم الأمسية.